Plantes Vs. Le producteur de zombies va faire basculer le moteur Frostbite d’EA – Fonctionnalité

Du point de vue des fans, le soutien d’EA à Switch a connu des hauts et des bas depuis le lancement de la console hybride de Nintendo il y a quatre ans. Des versions solides telles que Burnout Paradise Remasterisé et Need For Speed: Hot Pursuit Remasterisé montrent que l’éditeur n’est pas opposé à soutenir la console, bien que regardant les dernières années de FIFA on Switch suffit à faire pleurer n’importe quel fan de football.

Heureusement, il semble qu’aucun effort minime n’ait été déployé pour amener un jeu de tir maniaque à la troisième personne. Plants vs Zombies: Battle for Neighborville édition complète à la console. Pour la version Switch, le développeur PopCap a fait appel non seulement aux spécialistes des ports QLOC (qui ont apporté l’excellent Hellblade: le sacrifice de Senua et le dogme du Dragon to Switch), mais aussi l’équipe Frostbite Engine d’EA. C’est vrai – ce jeu de tir multijoueur Plants vs Zombies est le début du moteur interne d’EA sur le matériel Nintendo.

Quelles sont les chances que nous voyions à l’avenir d’autres jeux alimentés par Frostbite du catalogue arrière d’EA sur Switch? Eh bien, Melvin Teo – producteur principal chez Popcap Vancouver et vétéran d’EA de jeux tels que Need for Speed, Champ de bataille, UFC et Star Wars Battlefront – n’a pas été en mesure de répondre à celle-là, malheureusement. Cependant, il était libre de répondre à diverses autres questions sur les défis liés à l’introduction du jeu et du moteur sur Switch, de travailler avec d’autres équipes pendant la pandémie et de finalement ramener la marque particulière de guerre des jardins de PopCap sur les consoles Nintendo après une décennie d’absence. .

Nintendo Life: On ne pouvait pas vraiment y croire, mais c’est le premier jeu Plants vs. Zombies à arriver sur une console Nintendo depuis la version DS du jeu très original il y a dix ans! Depuis combien de temps travaillez-vous sur la version Switch de Battle for Neighborville, et pourquoi cela fait-il si longtemps que nous n’avons pas eu le plaisir de PvZ sur une console Nintendo?

Melvin Teo, producteur, Electronic Arts

Melvin Teo, producteur principal: Tout d’abord, nous sommes ravis que Battle for Neighborville arrive enfin sur Nintendo Switch! Cela faisait longtemps à venir, et quelque chose que nous avons toujours voulu faire. Nous travaillons sur cette version du jeu depuis environ un an et demi, depuis le premier prototypage jusqu’au lancement. Et vous avez raison, nous n’avons pas eu de jeu Plants vs. Zombies sur console Nintendo depuis la version DS, et c’est assez surprenant. Ils ont beaucoup en commun – ils sont très familiaux, pleins de personnages merveilleux et offrent toujours des tonnes de gameplay amusant et accessible.

Mais comme le dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Pour les joueurs de Nintendo qui n’ont pas essayé Battle for Neighborville sur les autres plates-formes, ou peut-être ceux qui cherchent à en faire l’expérience à nouveau de nouvelles manières, Battle for Neighborville est un excellent moyen de s’amuser dans l’univers PvZ.

La version Switch porte le sous-titre « Complete Edition » – pouvez-vous nous donner un aperçu rapide de ce qui est inclus dans les versions précédentes du jeu?

L’édition complète contient tout le contenu de lancement et de post-lancement jamais publié dans Battle for Neighborville, y compris toutes les cartes, modes et personnages. En outre, tout le contenu précédemment proposé sur d’autres plates-formes en tant que DLC payant ou microtransactions est toujours déblocable dans le Rux’s Emporium, mais maintenant avec des pièces gagnées simplement en jouant au jeu. Les seuls éléments non inclus sont les récompenses exclusives du fondateur qui ont été données à notre première communauté de joueurs avec le lancement initial de Battle for Neighborville.

Nous avons également rendu toutes les cartes de prix disponibles dès le départ, toujours dans le but de rendre tout notre contenu aussi accessible que possible pour nos joueurs. Avec la fonction de carte de prix, les joueurs gagnent essentiellement des ampoules de prix grâce au gameplay et les utilisent pour débloquer des tonnes de prix intéressants. Depuis le lancement de Battle for Neighborville, nous avons ajouté une nouvelle carte de prix chaque mois à un total de 12 cartes. Pour la version Switch, la nouvelle fonctionnalité de sélection de cartes de prix permet aux joueurs de choisir l’une de ces cartes à tout moment et d’obtenir les prix qu’ils souhaitent.

Il y a une tonne de tenues et d’objets de personnalisation incroyables et farfelus que les joueurs peuvent chasser et débloquer, et c’est vraiment satisfaisant de les collectionner tous. C’est une version simple et tout-en-un du jeu sans aucun achat supplémentaire requis. Et nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités spécifiques à la version Switch, telles que la prise en charge hors ligne, les commandes de mouvement et les menus tactiles. C’est à peu près la version la plus complète de Battle for the Neighborville jamais publiée, d’où son nom.

PvZ: BfN a la particularité d’être le premier jeu fonctionnant sur le moteur Frostbite à venir sur Switch. La console vient de passer son quatrième anniversaire et nous imaginons que nous aurions déjà vu des jeux Frostbite auparavant si c’était un travail facile! Pouvez-vous nous donner un aperçu des défis techniques auxquels vous avez été confronté pour que le moteur soit opérationnel sur le chipset mobile de Switch?

Nous sommes ravis d’introduire le moteur Frostbite sur cette console, et cela a été beaucoup de travail pour y parvenir. Comme vous le savez, Frostbite alimente de nombreux jeux EA et offre un niveau de fidélité incroyable, nous avions donc un grand défi devant nous pour apporter cela au Switch. De plus, Battle for Neighborville est un jeu tellement coloré et vibrant avec des personnages adorables et un gameplay de tir à la troisième personne amusant et accessible, et il était important de conserver l’essence de ce qui fait de PvZ une série si unique.

Nos premiers mois ont été consacrés à la charge et au succès de Battle for Neighborville sur le Switch, et à l’écriture d’une toute nouvelle couche de rendu. Une fois que cela a été fait, nous nous sommes fortement concentrés sur l’optimisation des performances à tous les niveaux pour arriver rapidement à un endroit où nous pourrions correctement faire des tests de jeu et peaufiner le jeu pour les modes de jeu portable et ancré. Des choses comme les commandes de mouvement, la visée, l’équilibrage UI / UX et AI sont beaucoup plus difficiles à faire lorsque le jeu ne fonctionne pas au moins à 20 ips. Une fois que nous y sommes arrivés, c’était beaucoup mieux et nous pouvions passer plus de temps à polir les détails et à améliorer l’expérience globale. Maintenant, le jeu tourne à 30 images par seconde, a l’air et joue très bien, avec tout le charme de Plants vs Zombies.

Nous comprenons que vous avez également travaillé avec QLOC sur le port. Compte tenu des événements inhabituels de l’année écoulée, comment cette interaction entre les équipes PvZ et Frostbite (et QLOC) a-t-elle fonctionné dans la pratique? Beaucoup d’appels et de courriels Zoom, ou y avait-il une chance pour une collaboration plus directe?

C’est la première fois que nous travaillons avec QLOC, et c’était génial. Ils sont super collaboratifs et professionnels, et juste un excellent groupe de personnes. Nous avons eu quelques visites entre Varsovie et Vancouver avant que la pandémie n’éclate, et les équipes ont simplement cliqué ensemble. Nous avons également beaucoup appris d’eux; ils sont très expérimentés avec la plate-forme Switch et ont pu apporter beaucoup de ces apprentissages avec eux à Battle for Neighborville.

Il s’agissait à peu près d’un effort de co-développement de la part des deux équipes, nous avons donc travaillé en étroite collaboration au quotidien via Zoom, Slack, e-mails, etc. Certes, l’année écoulée a été difficile pour tout le monde et a rendu beaucoup de choses plus délicates à gérer, mais cela nous a également obligé à adapter rapidement nos processus de développement pour rendre le travail à distance le plus optimal possible pour tous. Ajuster nos heures de travail pour tenir compte des différences de fuseau horaire et des situations personnelles de travail / vie de chaque membre de l’équipe, trouver des moyens de communiquer de manière asynchrone et faire avancer les choses, revoir la qualité du jeu et tester ensemble – c’est un projet très gratifiant de travailler à partir d’un perspective de production.

Naturellement, les joueurs compareront la version Switch avec les versions fonctionnant sur du matériel plus puissant. Comment le port Switch mesure-t-il la fréquence d’images / la résolution / le nombre de joueurs?

La version Switch de Battle for Neighborville fonctionne à 900p en mode ancré et 720p en mode portable, à 30fps. En termes de nombre de joueurs, nos plus grands modes de jeu multijoueurs comme Turf Takeover prendront en charge jusqu’à 8 joueurs contre 8, contre 12 contre 12 sur d’autres consoles. Nous avons estimé que cela fournissait le bon équilibre entre les performances et le gameplay sans aucun compromis majeur.

Nous avons entendu dire que la progression a également été modifiée pour la version Switch. Cela empêche-t-il la progression croisée avec d’autres plates-formes? Le cross-play est-il une fonctionnalité?

C’est exact, la progression croisée et le jeu croisé ne sont pas pris en charge pour Battle for Neighborville, principalement en raison d’un certain nombre de modifications que nous avons apportées à la version Switch. Comme vous l’avez mentionné, l’une des principales raisons est que la progression et l’économie du jeu ont changé. Nous avons supprimé Rainbow Stars, notre devise premium – car il n’y a plus de microtransactions – et ajusté notre économie de pièces afin que les joueurs gagnent des pièces plus rapidement et que les objets du Reward-O-Tron-9000 coûtent désormais moins cher à obtenir. Il existe également plus de façons de dépenser des pièces, car tous les objets de l’Emporium de Rux nécessitent désormais des pièces pour se débloquer.

Au-delà de cela, les différences entre la version Switch et les autres versions en termes de fréquences d’images, de schémas de contrôle et de nombre maximum de joueurs dans une partie multijoueur, ainsi que les modifications que nous avons apportées pour prendre en charge le jeu hors ligne, le rendent également délicat.

Comme vous l’avez mentionné, les commandes de mouvement pour la visée et les entrées de menu tactile sont présentes et correctes, et il prend également en charge la lecture hors ligne – quelque chose de nouveau dans la version Switch. Cela a-t-il été facile à mettre en œuvre?

Le support hors ligne a été un grand changement depuis que le jeu a été initialement publié en tant que titre en ligne uniquement qui nécessitait une connexion Internet constante. Et en toute honnêteté, il y avait pas mal de risques impliqués

Le support hors ligne a été un grand changement depuis que le jeu a été initialement publié en tant que titre en ligne uniquement qui nécessitait une connexion Internet constante. Et en toute honnêteté, il y avait pas mal de risques impliqués lorsque nous avons pris cette décision. Mais nous savions que cela était nécessaire si nous voulions que Battle for Neighborville soit une véritable expérience portable, car c’est évidemment une grande partie de ce qui rend la console Switch unique: pouvoir jouer quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, comme vous le souhaitez.

Cela signifiait beaucoup d’efforts de conception et d’ingénierie pour modifier notre progression et enregistrer les données hors ligne afin que les joueurs puissent monter de niveau et gagner des pièces, qu’ils jouent en ligne ou hors ligne. Nous avons également dû changer nombre de nos systèmes sous-jacents pour prendre en charge cela. Dans l’ensemble, je pense que l’effort en a valu la peine. Désormais, nos joueurs peuvent accéder directement à Giddy Park, à l’une des régions PvE en itinérance libre ou au jeu privé, même si vous êtes hors ligne, puis passer en mode en ligne à tout moment via le menu de pause et s’amuser dans nos modes de jeu multijoueurs.

En comparaison, les commandes de mouvement et la prise en charge du menu tactile étaient beaucoup plus simples à mettre en œuvre. La partie délicate des commandes de mouvement est qu’elles sont super subjectives pour chaque joueur individuel, donc ce que nous avons fait, c’est d’exposer autant d’options modifiables que possible et de laisser nos joueurs les personnaliser à leur goût. Les commandes de mouvement sont désactivées par défaut, car il faut un certain temps pour s’y habituer et nous ne voulions pas que les nouveaux joueurs aient potentiellement du mal avec cela tout en se familiarisant avec le gameplay et les commandes de base, mais vous pouvez l’activer à tout moment via le menu des paramètres.

De quel aspect de la version Switch êtes-vous le plus fier?

Il est difficile d’en choisir un! En fin de compte, je pense que je suis le plus fier de la qualité globale du jeu. Dès le début, nous avons maintenu qu’il ne s’agirait pas seulement d’un simple port, mais d’une version de Battle for Neighborville qui donnait l’impression qu’elle était toujours destinée au Switch, et que chaque aspect du jeu était soigneusement organisé pour y parvenir. objectif autant que possible. Tout le monde dans l’équipe a travaillé incroyablement dur pour y parvenir, et nous sommes très heureux de ce que nous avons accompli.

Maintenant que Switch a son premier jeu Plants vs. Zombies, est-il possible que nous puissions voir le jeu original de 2009 (ou tout autre) arriver sur la plate-forme? Nous nous souvenons avoir passé de très nombreuses heures à repousser les zombies sur un iPad et Switch semble que ce serait un bon choix.

Pour le moment, nous nous concentrons sur l’intégration de Battle for Neighborville sur la Nintendo Switch et nous ne pourrions pas être plus excités de voir des joueurs jouer à Plants vs Zombies sur cette nouvelle plateforme.

Merci à Melvin pour son temps. Plants vs Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition est disponible sur Switch aujourd’hui – consultez notre revue dans un avenir très proche.