Plantez un arbre et faites tester vos poumons avec la solution de test AA+ d’ESDS

ESDS Software Solution Pvt Ltd, leader indien du cloud et des centres de données, a développé une solution de détection rapide des anomalies pulmonaires, « AA+ Testing ». Outil basé sur l’IA/ML qui détecte les anomalies pulmonaires dues au coronavirus ou à toute autre maladie respiratoire, AA+ permet de les détecter à partir de la radiographie pulmonaire du patient en quelques minutes. À l’échelle mondiale, diverses pratiques médicales sont en place et utilisent le dépistage des rayons X basé sur l’IA/ML et ont donné des résultats prometteurs. La solution développée par ESDS vise à aider la fraternité médicale à accélérer la ségrégation des patients en fonction du niveau d’anomalie observé aux rayons X et à décider de la marche à suivre pour le traitement requis.

Cette solution jouera un rôle important dans la réduction des taux de mortalité grâce à la détection précoce des infections pulmonaires, en particulier pendant la crise pandémique mondiale en cours. Le PDG et directeur général du groupe ESDS, M. Piyush Somani, a déclaré : « ESDS a toujours été une entreprise de bout en bout de Make in India, où nous visons à transformer numériquement la nation avec nos meilleurs produits, services et solutions innovantes. Il a poursuivi en déclarant : « ESDS a été le pionnier en fournissant des solutions développées localement en réponse à l’appel de l’honorable Premier ministre pour l’Inde numérique et Atmanirbhar Bharat. AA+ est une solution innovante développée localement qui contribuera de manière significative au système de santé d’Atmanirbhar ».

Cette solution de test jouera également un rôle majeur en facilitant la détection précoce des maladies dans les régions rurales de l’Inde, où le système de santé continue d’être relativement plus faible que ses homologues urbains.

Dans le cadre de l’initiative phare SPOCHUB, l’écosystème de technologie numérique d’ESDS, cette solution de test a été développée en partenariat stratégique avec une startup de la santé basée à Pune, AA HealthTech, dirigée par un jeune entrepreneur Siddharth Chaudhary. Cette startup a été incubée dans le cadre de l’Atal Incubation Center (AIC) – MIT ADT, Pune. Il a été développé sous la direction de scientifiques expérimentés, de radiologues et de divers experts du domaine.

Certains des principaux Hôpitaux utilisent déjà cette Solution et lui ont fait confiance. AA+ Testing Solutions a scanné plus de 50 000 radiographies à ce jour et, sur la base des données, a réussi à obtenir une précision de 95 % dans l’identification des anomalies pulmonaires. S’exprimant sur l’événement, le CGO d’ESDS, le Dr Rajeev Papneja, a déclaré : « Cette solution de test hautement innovante et rentable est la première étape d’ESDS pour transformer numériquement le secteur de la santé, et elle renforce l’engagement d’ESDS envers l’innovation et la transformation de la vie des un milliard de personnes utilisent les technologies Make In India.

Au cours de la deuxième vague de la pandémie, la nation a connu une grave pénurie d’oxygène, la nécessité la plus élémentaire de la vie. Pour éviter de courir un risque similaire à l’avenir, ESDS exhorte les utilisateurs finaux de sa solution de test à planter au moins 1 arbre pour un avenir plus vert et plus sain.

Cela contribuera également à la mission d’ESDS d’élever plus d’un milliard d’arbres d’ici 2024. Sur le front de l’expansion, ESDS est déjà en pourparlers avec d’autres hôpitaux et universités de médecine nationales et d’État, qui peuvent utiliser cette solution dans leurs locaux et en tirer les bénéfices. Parlant des objectifs à long terme de cette solution, M. Kishore Shah, PDG de SPOCHUB, a déclaré : « Cette solution de test basée sur l’IA et le ML peut être utilisée à tout moment et en tout lieu pour détecter les anomalies respiratoires et les affections pulmonaires majeures avec une précision accrue. Cette solution aidera la fraternité médicale à organiser des lits à un stade précoce, en fonction de la priorité pour ceux qui ont des infections graves. »

ESDS se tient aux côtés de la fraternité des soins de santé pour combattre et surmonter cette pandémie.

