Le Plants vs Zombies Bataille pour Neighborville Crystal Dog est une goutte rare d’un ennemi encore plus rare, mais cela vaut la peine de le trouver.

Si vous parvenez à trouver et à vaincre le trésor yéti tenant le chien de cristal dans Plants vs Zombies, vous pouvez l’échanger contre une cache de pièces et une récompense exclusive. Arriver à ce point est un peu délicat, cependant.

Plants vs Zombies Bataille pour Neighborville Crystal Dog | Crystal Dog drop et Treasure Yeti

Le Crystal Dog ne tombe que sur les monstres Treasure Yeti. Ces boss uniques ont des conditions d’apparition spécifiques.

Les trésors Yetis apparaissent à des endroits aléatoires où il n’y a pas de plantes. Cependant, certains joueurs rapportent avoir un meilleur succès avec les apparitions de Treasure Yeti dans le centre-ville de Plants et le mont Steep. Où que vous soyez, le Treasure Yeti n’apparaît que s’il n’y a pas d’autre mission active.

Il est également complètement aléatoire lorsqu’il apparaît, sans avertissement ni autre indicateur jusqu’à ce que cela se produise, alors soyez patient et surveillez l’apparition de l’icône Treasure Yeti. Il ne restera généralement pas longtemps. Nous recommandons des builds qui infligent des dégâts élevés pour ce combat, ainsi que des attaques à tête chercheuse, car le Yéti peut altérer votre mobilité.

Battez le monstre, et il devrait laisser tomber un Crystal Dog.

Plants vs Zombies Bataille pour Neighborville Crystal Dog | Que faites-vous avec le Crystal Dog?

Ramassez rapidement le chien de cristal, car il disparaît après quelques secondes, et dirigez-vous vers le puits étrange le plus proche, soit dans le centre-ville de Plants, soit à Mount Steep. Les images ci-dessus montrent approximativement où se trouve le puits dans chaque zone. Vous subirez des dégâts supplémentaires tout en tenant le chien de cristal, et vous ne pourrez pas non plus sprinter ou soigner.

Interagissez avec le Puits étrange une fois que vous arrivez, et vous obtiendrez une médaille Crystal Dog et 10 000 pièces la première fois. Treasure Yetis continuera à lâcher des Crystal Dogs, que vous pouvez échanger contre 2 500 pièces et aucune médaille.

