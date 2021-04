Plasencia reçoit Azuaga

23/04/2021 à 17:31 CEST

Samedi prochain à 17h30 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans laquelle nous verrons la victoire à Plasencia et à Azuaga dans le Ville sportive municipale de Plasencia.

le Plasencia face à l’esprit renforcé pour le match de la cinquième journée après avoir remporté leurs deux derniers matchs 1-2 et 2-1, le premier contre le Flux à la maison et le deuxième contre lui Miajadas dans son fief. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des quatre matchs disputés à ce jour, avec 35 buts pour et 19 contre.

Du côté des visiteurs, le Azuaga a récolté une égalité à un contre Estrémadure B, ajoutant un point lors du dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Plasencia. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Azuaga il n’en a remporté aucun avec un chiffre de 22 points pour et 30 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Plasencia il a remporté tous les matchs qu’il a disputés à domicile jusqu’à présent. Aux sorties, le Azuaga a un bilan de défaite et de match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade Plasencia si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Plasencia et les résultats sont huit victoires, une défaite et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Azuaga. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-2 pour les hôtes.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Plasencia ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 14 points. le Plasencia Il arrive au meeting avec 40 points dans son casier et occupe la première place avant le match. En revanche, les visiteurs ont 26 points et occupent la sixième position de la compétition.