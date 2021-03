Plasencia reçoit l’Arroyo dans son fief

26/03/2021 à 17:26 CET

Le Plasencia et le Flux Ils entament leur participation à la deuxième phase de la troisième division à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce samedi à 17h00 le match correspondant à la première journée au stade. Ville sportive municipale de Plasencia.

Le Plasencia classé 5e dans la première phase de la troisième division avec 30 points et des chiffres de 27 buts pour et 14 contre.

En ce qui concerne son rival, le Flux classé cinquième dans la phase précédente de la ligue avec 25 points et un solde de 15 buts en sa faveur et 24 contre.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Ville sportive municipale de Plasencia et le bilan est de six victoires, une défaite et deux nuls en faveur de la Plasencia. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. Le dernier match auquel ils ont joué Plasencia et le Flux dans la compétition, c’était en février 2020 et s’est terminé avec un score de 1-0 pour les visiteurs.