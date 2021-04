Plasencia s’impose 1-0 à domicile contre Azuaga

24/04/2021 à 20:49 CEST

le Plasencia a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Azuaga, qui a battu 1-0 ce samedi dans le Ville sportive municipale de Plasencia. le Plasencia Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Flux loin de chez soi (1-2) et l’autre devant Miajadas à la maison (2-1). Concernant l’équipe visiteuse, le Azuaga a récolté une égalité à un contre le Estrémadure B, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition et a eu une série de trois nuls consécutifs. Après le match, l’équipe de Placentino est la première, tandis que le Azuaga il est sixième à la fin du duel.

La première moitié du duel a commencé de manière imbattable pour lui Plasencia, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Nuñez en minute 30. Avec ce résultat la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé 1-0.

Avec ce résultat, le Plasencia il obtient 43 points et le Azuaga avec 26 points.

Le lendemain, l’équipe de Placentino jouera à domicile contre le Miajadas, Pendant ce temps, il Azuaga cherchera le triomphe dans son fief devant lui EMD Aceuchal.

Fiche techniquePlasencia:Sergio Moya, Genis, Gallego, Nuñez, Cabezola, Bueno, Jojo, Encada, Aarón, Diaby et Diego GómezAzuaga:Vela, Ruby, Chus Montenegro, Machado, Adame, Puyi, Torralbo, Espada, Barragán, Barragan et S GonzalezStade:Ville sportive municipale de PlasenciaButs:Nuñez (1-0, min.30)