Plasm et Secret Network lancent un pont MVP reliant Polkadot (DOT) et Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) et Polkadot (DOT) se sont enfin connectés grâce à un pont MVP créé par Plasm et Secret Network, tous deux des projets basés sur Polkadot et Cosmos. Les deux projets ont lancé la première itération d’un pont reliant les deux écosystèmes hier 13 avril.

Avantages du pont

Selon leur récente annonce, le pont a été lancé sur le réseau de test Plasm et permet désormais aux utilisateurs de transférer rapidement des actifs de Plasm vers Secret et vice versa. En outre, les utilisateurs peuvent également le faire en privé et même utiliser SecretSwap, qui est le premier échange AMM sur le réseau secret.

L’accès à la couche de confidentialité Secret Network est une aubaine pour les utilisateurs de Plasm. Il est basé sur le matériel, avec des nœuds secrets et des validateurs qui utilisent l’environnement d’exécution sécurisé (TEE) pour effectuer des opérations nécessitant la confidentialité. Pendant ce temps, ces opérations sont totalement introuvables, même pour les nœuds eux-mêmes.

Pour l’instant, l’équipe de Plasm a déclaré qu’elle se concentrait sur le fait de devenir l’un des premiers parachutes de Kusama. Dès que cela sera fait, ils mettront en œuvre le pont sur le réseau principal et le rendront de plus en plus décentralisé et sans confiance au fur et à mesure. Au fil du temps, Plasm espère devenir la porte d’entrée que d’autres projets Polkadot utiliseront pour atteindre Cosmos.

La solution d’interopérabilité avec le plus de potentiel

Comme mentionné, le pont, du moins son implémentation actuelle, est basé sur le framework SecretBridge du Secret Network. Il utilise la conservation multi-signature et dispose de validateurs dédiés qui effectuent des conversions. Bien sûr, ce n’est pas le seul pont disponible: de nombreux projets développent leurs propres solutions d’interopérabilité.

Cependant, il offre l’architecture la plus répandue, ce qui signifie qu’il a le plus grand potentiel pour devenir un jour le premier modèle de solutions d’interopérabilité. Il s’agit d’un modèle de client léger, dans lequel une blockchain est capable d’évaluer indépendamment les tests de transaction d’une autre blockchain. Ensuite, vous pouvez rendre ces données disponibles pour les contrats intelligents et éliminer tout besoin d’intermédiaires.

Le lancement marque la première fois que Polkadot et Cosmos sont connectés, et le concept pourrait facilement s’étendre pour inclure plus de blockchains Cosmos.