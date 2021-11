Plateau Blue Note Soul Jazz de Jimmy Smith

Jimmy SmithLa montée au sommet de l’arbre de l’orgue de jazz a été spectaculaire et fulgurante. En 1955, peu de ceux qui suivaient le jazz savaient qui il était, mais un an plus tard, après que le producteur Alfred Lion, stupéfait par Smith en concert, l’ait signé pour Dossiers de notes bleues, le nom du virtuose Hammond B3 de 30 ans était sur toutes les lèvres des fans de jazz moderne. Avec Blue Note qui a publié cinq disques sous le nom de Smith en succession rapide au cours de la seule année 1956, il était difficile d’échapper au phénomène qu’était rapidement devenu le joueur d’orgue moustachu de Norristown, en Pennsylvanie.

Blue Note savait qu’ils avaient un talent unique entre leurs mains et, naturellement, voulait exploiter pleinement son potentiel. Mais contrairement à Moine Thélonious et Herbie Nicholls, deux claviéristes singuliers qu’ils avaient déjà signés mais dont les disques ne se vendaient pas bien, Smith possédait un énorme attrait commercial et ses disques – infusés d’éléments de blues et de gospel – ont été rapidement dévorés, principalement par un public afro-américain affamé.

L’ascension de Smith vers la gloire s’est poursuivie sans relâche en 1957, lorsqu’il a sorti sept étonnants LP dans une rafale frénétique d’activité d’enregistrement. Ceux qui essayaient de suivre sa production prolifique auraient respiré un peu plus facilement en 1958 lorsque la productivité de l’organiste a commencé à ralentir – mais seulement un peu ; il a encore sorti trois LP cette année-là, dont l’album live classique Groovin’ At Smalls’ Paradise. Au moment où il a enregistré Home Cookin’ à l’été 1959, Blue Note avait réduit le nombre de ses sorties, craignant peut-être qu’elles ne saturent le marché. Mais à ce moment-là, Smith n’avait pas besoin de prouver quoi que ce soit – il était une véritable star dont les disques de soul-jazz contagieux étaient de loin les LP les plus vendus du catalogue de Blue Note.

Le groupe et l’enregistrement

Son seizième LP en seulement trois ans, Home Cookin’ a suivi dans le sillage de Le Sermon !, sorti plus tôt en 1959. Seul le guitariste de Detroit, le talentueux Kenny Burrell – qui avait également un contrat Blue Note – a survécu de cette session. Le saxophoniste Percy France – un ténor indépendant de Manhattan dont l’expérience a inclus le jeu avec l’organiste Bill Doggett dans la première moitié des années 50 – ainsi que le batteur habituel de Smith, Donald Bailey, l’ont rejoint. Il n’y avait pas de bassiste sur la session, bien sûr, car Smith jouait les notes de basse de la musique sur les pédales de son orgue Hammond.

La plupart des albums de Blue Note ont été coupés en une seule session de trois heures, mais Home Cookin’ était une rare exception; un mélange de deux dates de studio, de mai et juin 1959. Les sept morceaux ont été enregistrés sur le lieu d’enregistrement préféré du producteur Alfred Lion, Atelier Van Gelder à Englewood Cliffs, New Jersey; une installation à la pointe de la technologie détenue et gérée par le légendaire ingénieur du son, Rudy Van Gelder, qui a joué un rôle clé en donnant à Blue Note Records son son distinctif. (Il a également été considéré comme le premier homme à apporter une expertise audio appropriée aux sessions d’enregistrement de jazz et à donner un son réaliste aux instruments de musique).

Pour ceux qui connaissent les précédents enregistrements en studio de Smith, ce qui est frappant à propos de Home Cookin’, c’est qu’il s’agit d’un disque beaucoup plus réfléchi et décontracté, privilégiant les grooves mijotés par rapport à la pyrotechnie éblouissante habituelle de l’organiste. La coupe d’ouverture, une succulente prise de soul-jazz sur Maman RaineyLe « See See Rider » de ‘s est défini par des léchages d’organes si gras que vous pouvez presque entendre la graisse couler. Cela donne le ton pour le reste de l’album; bien que souvent interprété comme un blues shuffle optimiste par d’autres interprètes, Smith ralentit la chanson à un tempo langoureux, laissant l’espace et le temps pour que tous les solistes brillent.

Ailleurs, Smith et Burrell contribuent chacun à quelques chansons aux côtés de deux reprises notables; Le tube R&B de Ray Charles en 1955 « I Got A Woman » et « Motorin’ Along » de l’organiste Jimmy McGriff, qui sont tous deux superbement retravaillés avec un sentiment de renouveau d’église.

La pochette de l’album

La couverture avant accrocheuse de Home Cookin mérite également une mention. En 1960, lorsque l’album est sorti, les LP de Blue Note étaient devenus réputés pour leurs illustrations stylisées, juxtaposant une typographie accrocheuse à des photos recadrées en noir et blanc des musiciens. Jusque-là, le label utilisait rarement des clichés en couleur de ses artistes, c’est pourquoi François WolffLa photo éclatante de Smith prise à l’extérieur d’un restaurant soul food de Harlem appelé Kate’s Home Cooking est si distinctive. La décision de photographier Smith là-bas n’était pas arbitraire. le célèbre Théâtre Apollon. (Apparemment, c’était un aimant pour les musiciens et les interprètes qui s’y rassemblaient souvent après les spectacles).

L’héritage de Jimmy Smith’s Home Cookin’

Home Cookin’ a montré que Smith mûrissait en tant qu’artiste; atténuant les solos flash sur lesquels il avait bâti sa renommée et à la place, intensifiant le sens de l’expression émouvante de sa musique. Fait significatif, il est sorti à un moment où le jazz commençait à connaître une crise existentielle. Le manifeste de free jazz d’Ornette Coleman, The Shape Of Jazz To Come, venait de sortir et envoyait des ondes de choc sismiques dans le monde du jazz, provoquant la scission de la scène en factions. Mais alors que certains musiciens de jazz créaient une musique ouvertement cérébrale, Smith voulait garder sa musique ancrée et la rendre accessible au public qui voulait juste passer un bon moment ; et avec Home Cookin’, il a habilement combiné des ingrédients de blues et de gospel avec une soupe de hard bop pour créer un délicieux plateau soul-jazz qui «a toujours bon goût aujourd’hui».

