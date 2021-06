Plateau quotidien en chute libre du nombre d’infections au COVID, avec variante Delta, facteurs de vaccination ⋆ .

in

La forte baisse des nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis qui a commencé à la mi-janvier s’est stabilisée ces derniers jours et semaines, suscitant des inquiétudes quant à l’arrivée de la nouvelle variante Delta et environ un tiers de la population du pays n’est toujours pas vacciné.

Le nombre de nouveaux cas a commencé à chuter fortement à la mi-janvier, alors que le nombre quotidien était d’environ 209 000, à 8 862 le 1er juin, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le nombre le plus récent du CDC, pour le 12 juin, est de 12 836.

La variante Delta, hautement contagieuse et grave, se propage rapidement à travers les États-Unis, entraînant une augmentation du nombre de cas signalés, selon les scientifiques.

Le Dr Robert Wachter de l’Université de Californie à San Francisco a tweeté dimanche : “Comme vous pouvez le voir, Delta m’a rendu nerveux : je parie maintenant que nous verrons des augmentations significatives (y compris de nombreuses hospitalisations/décès) cet automne en faible -populations vaccinales en raison de la combinaison de la saisonnalité, de la méchanceté de Delta et du comportement de « retour à la normale ».

Pourtant, les données montrent que les vaccins semblent bien fonctionner contre les variantes, y compris Delta, pour réduire les cas et protéger contre la mort.

Environ un tiers de la population américaine n’a pas encore été vacciné, ce qui, selon Wachter et d’autres, rend les membres de ce groupe extrêmement vulnérables au virus et à la variante delta.