Plateforme blockchain d’Elrond pour tokeniser les métaux précieux

Elrond (EGLD / USD), une plate-forme blockchain haute performance, a récemment annoncé son partenariat avec une société de technologie financière basée au Royaume-Uni, Aurus. Le partenariat permettra à Elrond de se plonger dans DeFi, bien qu’avec une approche unique : la plate-forme prévoit de travailler avec Aurus pour tokeniser les métaux précieux.

Selon l’annonce de la société, Elrond prévoit de se concentrer sur trois métaux : l’or, l’argent et le platine. En conséquence, il y aura trois jetons adossés à des métaux précieux : AWG, AWS et AWP. Les jetons seront émis sur la propre blockchain d’Elrond en tant que jetons ESDT, chacun étant soutenu par 1 gramme du métal respectif.

Elrond considère cette décision comme une initiative qui ouvrira de nouvelles opportunités aux personnes de DeFi, leur permettant d’interagir avec des pièces stables de différents types. En fait, la plupart des pièces stables les plus importantes sont liées à des devises fiduciaires, telles que l’USDT, l’USDC et d’autres. Alors que les pièces stables peuvent techniquement être rattachées à n’importe quel actif de valeur, tel que le pétrole (Petro de Venezuela), ou même d’autres crypto-monnaies, ces pièces stables sont beaucoup plus rares.

Elrond a de nombreux projets pour l’avenir

Elrond a en outre déclaré que les nouveaux jetons seront disponibles sur son propre échange Maiar et AMM, qu’il avait précédemment lancé plus tôt cette année, en avril. Le projet prévoit également d’utiliser le nouveau partenariat pour intégrer les jetons Aurus dans ses produits, ce qui inclurait l’utilisation de jetons adossés à des matières premières. Ces jetons seraient utilisés comme garantie pour prêter/emprunter sur DeFi, et même pour lancer de nouvelles pièces stables.

Le PDG de la plateforme, Beniamin Mincu, pense que cela améliorera les actifs traditionnels qui servent de réserve de valeur. Cela augmentera leur sécurité, leur liquidité et les rendra beaucoup plus faciles à transférer, ainsi qu’à posséder. De plus, Elrond espère voir des utilisations innovantes et créatives des produits au sein de son écosystème.

Cependant, malgré le déménagement, le jeton natif du projet, EGLD, a connu une baisse de 4% aujourd’hui. La baisse n’est pas surprenante, étant donné que les crypto-monnaies sur le marché subissent une autre vague baissière, y compris Ethereum (ETH / USD), qui a bondi au cours du week-end en raison du battage médiatique concernant la mise en œuvre du hard fork entrant de Londres.

