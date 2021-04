Plateforme de commerce électronique basée sur la blockchain

Compartir

Nikolay Shkilev est devenu l’un des plus grands noms du domaine de la blockchain ces dernières années. Récipiendaire de plusieurs prix pour ses contributions exceptionnelles en tant que consultant, il est également propriétaire et fondateur de nombreuses entreprises prospères. The Coin Republic a eu une interview exclusive avec Nikolay Shkilev pour discuter de ses futurs projets, de sa récente nomination aux prestigieux Blockchain Life Awards 2021 et de son entrée ambitieuse dans l’industrie du commerce électronique avec sa société blockchain “Zelwin”.

LA RÉPUBLIQUE MONDIALE: NIKOLAY, VOTRE RÉPUTATION VOUS PRÉCÈDE. IL EST SOUVENT CONSIDÉRÉ COMME L’UNE DES CHIFFRES LES PLUS INFLUENTIELS DANS LE MONDE DE LA BLOCKCHAIN ​​ET A REÇU DE MULTIPLES PRIX POUR SES NOMBREUSES CONTRIBUTIONS À L’INDUSTRIE. PARLEZ-NOUS DE VOTRE VOYAGE VERS CES HAUTEURS ÉTONNANTES. QUELLE A ÉTÉ VOTRE PLUS GRANDE MOTIVATION?

Nikolay: Avant de rejoindre Blockchain, j’avais l’expérience de la propriété de différents types d’entreprises pendant 20 ans, ce qui faisait défaut dans l’environnement Blockchain. Il y avait beaucoup de programmeurs, de passionnés, mais les projets ne comprenaient pas comment construire correctement leur entreprise, il n’y avait pas de véritables entrepreneurs prospères, il n’y avait aucune expérience sur la façon de créer correctement leur propre entreprise, et cela m’était clair depuis le début. Donc, j’ai commencé à aider beaucoup de projets, ils ont fait beaucoup d’argent, j’ai fait beaucoup d’argent et là une réputation est apparue dans l’environnement de la blockchain. De plus, j’ai établi très rapidement des contacts et des relations avec toutes les personnes importantes dans ce domaine, et cela coûte plus cher que n’importe quel argent. Les projets veulent travailler avec moi, car ils comprennent que je peux ouvrir les portes de n’importe quel endroit le plus rapidement possible, sans intermédiaires, et toujours dire honnêtement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

LA RÉPUBLIQUE MONDIALE: VOUS AVEZ SOUVENT EXPRIMÉ UNE CONFIANCE EN DÉCLARANT QUE BLOCKCHAIN ​​ET CRYPTOCURRENCY DEVIENDRONT UN JOUR UNE RÉVOLUTION AUSSI GRANDE QUE L’INTERNET. DONNEZ-NOUS UNE IMAGE DE CE À QUOI UNE SOCIÉTÉ HUMAINE ALIMENTÉE PAR LA BLOCKCHAIN ​​PEUT ressembler dans un proche avenir.

Nikolay: Je l’ai dit parce que je vois ce problème dans le monde. Premièrement, en raison de la pandémie de Covid-19, les activités traditionnelles se sont effondrées dans de nombreux pays et les gens ont commencé à chercher d’autres sources de revenus. Deuxièmement, le gouvernement américain a imprimé plus d’argent en 2020. qui, en 200 ans 2021, a de nouveau imprimé 1,9 billion de dollars non garantis. , malgré une dette extérieure énorme. Une partie décente de cet argent, comme par le passé, les gens ordinaires étaient dirigés vers des actifs numériques. Troisièmement, les grands investisseurs traditionnels ont commencé à investir activement une partie de leurs investissements dans Bitcoin, le reconnaissant comme de l’or numérique.

Cela a donné un puissant coup de pouce à l’ensemble de l’industrie. Dans de nombreux pays, l’accès aux instruments financiers est limité, avec une inflation élevée, des taux d’intérêt élevés sur les prêts, des pénalités, des barrières gouvernementales, etc. Pour un grand nombre de personnes, les actifs numériques sont un véritable moyen de sortir d’une situation difficile. Beaucoup de gens ont aimé l’idée d’une décentralisation complète, c’est-à-dire sans dépendance d’aucun régulateur, sans intermédiaires, sans censure et sans contrôle total. Bien sûr, Elon Musk et TheWallStreetBets ont également considérablement déplacé le marché et trouvé des millions d’adeptes.

Mais je comprends aussi que les États de nombreux pays seront contre cette technologie, ils essaieront de la prendre complètement sous contrôle et ils voudront contrôler les gens de manière encore plus rigide. Mais plus ils interdisent cette technologie, plus les gens passeront à cette technologie. L’avenir se dirige définitivement vers la blockchain.

LA REPÚBLICA COIN: HABLEMOS DE SU EMPRESA, CLUB DE NEGOCIOS PRIVADO QUE FUNDÓ EN 2003. SE HAN CREADO CERCA DE 70 PROYECTOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS CON UNA CAPITALIZACIÓN DE MERCADO DE CERCA DE $ 1.2 MIL MILLONES DE DÓLARES DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN DANS LE CLUB. COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS D’AVOIR CRÉÉ UNE TELLE ENTITÉ MASSIVE? PRENEZ-NOUS DANS LE VOYAGE QUI A COMMENCÉ EN 2003.

Nikolay: Tout a commencé en 2003 lorsque j’ai gagné mon premier million de dollars en logistique internationale et acheté une Bentley. C’était stupide parce que les voitures coûtaient deux fois plus cher en Russie qu’en Europe ou en Amérique à cause des tarifs.

Au cours de ces années, il y avait peu de propriétaires de Bentley à Saint-Pétersbourg, où je vivais, et ils étaient des personnes bien connues et importantes dans la ville et dans différentes industries commerciales.

Je les ai tous rencontrés et j’ai proposé de créer un club d’intérêt pour l’élite. À ma grande surprise, tout le monde a soutenu l’idée. C’est ainsi que les choses ont commencé à se dérouler. Private Business Club a commencé comme un projet local, mais nous avons réalisé que le système de recommandation ne va pas très loin dans le temps. Malgré nos nombreuses relations, nous sommes toujours limités par notre cercle de connaissances. Nos investisseurs résidents ont constamment besoin de nouvelles idées et de nouveaux projets. Au contraire, les projets doivent avoir accès à plus d’entrepreneurs. Nous invitons des entrepreneurs de n’importe quel pays. Nous avons également des résidents d’un grand nombre de sphères commerciales, cela comprend le secteur de la construction, le tourisme, l’immobilier, la technologie informatique, la Blockchain, le FMCG, le commerce électronique, etc.

Par conséquent, j’invite tous vos lecteurs-entrepreneurs à coopérer et à accueillir notre Private Business Club.

LA RÉPUBLIQUE MONDIALE: A MENTIONNÉ SON ADMIRATION POUR JEFF BEZOS ET JACK MA DANS LEURS INTERVIEWS PASSÉES, QUI SONT LES FONDATEURS RESPECTIFS D’AMAZON ET D’ALIBABA, DEUX DES PLUS GRANDS GÉANTS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE AU MONDE. RÉCEMMENT, IL A CRÉÉ SA PROPRE PLATEFORME E-COMMERCE ZELWIN, ALIMENTÉE PAR BLOCKCHAIN ​​ET FONCTIONNE MÊME AVEC SON PROPRE CRYPTO TOKEN ZLW. SELON VOUS, QUELLE EST LA GRANDEUR DE ZELWIN? AVEC LE TEMPS, REMPLACERA-T-IL AMAZON ET ALIBABA?

Nikolay: Nous avons des objectifs clairs pour atteindre une capitalisation de 1 milliard de dollars américains au cours des 1 à 2 prochaines années, puis croître rapidement.

Il est ridicule de se battre maintenant avec Amazon et Alibaba, mais ce marché se développe si rapidement que maintenant le volume des échanges dans le monde est déjà de près de 6 billions de dollars américains. Si nous ne prenons qu’une petite partie de ce marché, nous gagnerons des milliards.

LA RÉPUBLIQUE MONDIALE: ZELWIN A ÉTÉ DOUBLÉ COMME «LE MARCHÉ POPULAIRE» ET SON USP SEMBLE ÊTRE SES PROGRAMMES DE RÉCOMPENSE ATTRACTIFS. NON SEULS LES VENDEURS OBTIENNENT DE BONNES COMMISSIONS DE LEURS VENTES, MAIS MÊME LES ACHETEURS SONT RÉCOMPENSÉS POUR LEURS ACHATS SOUS LA FORME DE TOKENS ZLW. QU’AVEZ-VOUS CRÉÉ UN TEL SYSTÈME QUI RÉCOMPENS SES ACHETEURS ET COMMENT ZELWIN GÈRE-T-IL POUR LE SOUTENIR?

Nikolay: Si tu as raison. Tout au long de mon entreprise, je crée une stratégie WIN-WIN pour toutes les parties, y compris Zelwin.com; Nous avons créé différentes façons de gagner de l’argent pour les commerçants et les vendeurs. Les gens invitent des vendeurs du monde entier sur notre site Web et reçoivent une commission appropriée sur toutes leurs ventes. C’est également très rentable pour les vendeurs. Inscription gratuite, pas de frais d’abonnement, commission uniquement sur les ventes réelles. Les gens invitent des acheteurs sur notre site Web (en utilisant un programme de parrainage dans leur compte personnel) et reçoivent un remboursement de 20% de leur part. Il est rentable pour les acheteurs d’utiliser un lien de parrainage de ces personnes, car leur remboursement est alors doublé.

En d’autres termes, nous développons un marché pour les personnes. Tout le monde peut adhérer. Certains peuvent gagner beaucoup, d’autres non. Mais nous donnons cette opportunité à tout le monde sans exception. Ce sera bénéfique pour les gens, pour nous et pour les vendeurs, toutes les parties; Et cela nous permettra de créer une communauté massive!

LA RÉPUBLIQUE MONDIALE: NOTRE PROCHAINE QUESTION CONCERNE LES PRIX BLOCKCHAIN ​​LIFE AWARDS 2021. VOUS ÊTES L’UN DES NOMINÉS DANS LA «MEILLEURE PERSONNE DE L’INDUSTRIE BLOCKCHAIN ​​EN RUSSIE ET ​​CEI». COMMENT TE SENS TU À PROPOS DE ÇA? QUEL PENSEZ-VOUS ÊTRE LE PLUS GRAND FACTEUR QUI CONTRIBUERA À OBTENIR LE PRIX?

Nikolay: Bien sûr, je suis heureux d’être considéré comme l’un des leaders dans le domaine de la blockchain dans un territoire comme la Russie et les pays de la CEI (il y a environ 20 pays) et où vivent des centaines de millions de personnes.

Pour recevoir ce prix, un large vote public s’est déroulé sur plusieurs semaines et au moment de votre réponse, la plupart des gens m’ont soutenu. Sans le soutien des gens ordinaires, même moi, je suis impuissant, c’est pourquoi j’étais doublement heureux que, littéralement, sur tous les médias sociaux, les gens ne votent pas seulement pour moi, mais me soutiennent activement et exhortent les autres à voter. Merci beaucoup à tous mes fans, amis, projets qui ont décidé de me soutenir.

LA RÉPUBLIQUE MONDIALE: ENFIN, PARLEZ-NOUS DE VOS PROJETS FUTURS. EN PLUS DE DÉVELOPPER VOS ACTIVITÉS ACTUELLES, AVEZ-VOUS DES PROJETS POUR ENTREZ DANS UN NOUVEAU DOMAINE D’ACTIVITÉ?

Nikolay: En collaboration avec le Private Business Club, nous avons lancé et lançons des dizaines de projets dans le domaine de la Blockchain. De nombreux projets et nos investisseurs ont déjà fait des millions de dollars.

Pour cette raison, j’invite à la fois des projets et des investisseurs dans notre Private Business Club. Gagneons de l’argent ensemble, le marché le permet maintenant! Nous aidons à toutes les étapes et j’ai une grande équipe de certains des meilleurs spécialistes dans ce domaine. En parallèle, nous lançons maintenant la Xpertual Blockchain Academy, où nous allons tout dire sur la blockchain et les tendances de A à Z, et où j’ai invité de nombreux orateurs célèbres.

Pour toute question / association, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Dans la ligne d’objet, écrivez simplement “Association” et je vous répondrai dans les plus brefs délais.

