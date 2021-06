Construire des profils réussis : co-fondateurs de CareerLabs (LR) PN Santosh, Prasanna Alagesan et Kritikha Srinivasan

CareerLabs, basé à Bengaluru, fondé par l’ancienne équipe de direction de Byju, aide les étudiants à se préparer à leur vie professionnelle au-delà de l’université dans le monde numérique post-Covid grâce à sa plateforme de stratégie de création de profil. Habituellement pratiquée par des professionnels expérimentés, l’équipe de CareerLabs rend cette stratégie accessible aux étudiants poursuivant leurs études supérieures et les guide sur la façon de créer un profil organisé et bien stratégique qui les catapultera vers une trajectoire de croissance professionnelle plus élevée. Avec ses plateformes innovantes CareerWizard et Profile-Building, CareerLabs a guidé plus de 200 000 étudiants au cours des deux dernières années.

«En fait, nous avons lancé des bourses d’une valeur de 2 crores de roupies pour quelques-uns de nos programmes afin d’aider les étudiants en ces temps de Covid et cela a aidé un certain nombre d’étudiants des villes de niveau 2 et 3 qui viennent de milieux économiquement défavorisés pendant ces temps difficiles. Cela a eu un impact énorme sur leur vie », déclare Prasanna Alagesan, co-fondatrice de CareerLabs.

Le thème principal de certains des ateliers que CareerLabs organise avec la communauté étudiante ces jours-ci tourne autour de l’impact de Covid sur les stages et l’enseignement supérieur. CareerLabs organise également des tables rondes pour les agents de formation et de placement avec les responsables des ressources humaines et de l’acquisition de talents des entreprises pour les aider à comprendre les nouvelles normes de recrutement à l’époque de Covid, les dernières technologies pour lesquelles les étudiants de première année sont recrutés et également sur la façon de former les étudiants au nouveau processus de recrutement. .

Prenez par exemple Dimple, une étudiante de 21 ans de l’Université Bharath, Chennai, qui voulait devenir ingénieur en aérospatiale. L’équipe de CareerLabs l’a convaincue de poursuivre un stage pratique en conception virtuelle de composants aérospatiaux chez Kaashiv Infotech, plutôt que de se limiter à un apprentissage théorique. Malgré la pandémie, elle s’est perfectionnée en apprenant l’ingénierie des contraintes structurelles à l’aide de CATIA V5 et a utilisé ses nouvelles compétences pour concevoir un avion long courrier de 320 places pour son projet de dernière année. Aujourd’hui, elle fait sa maîtrise en génie aérospatial à l’Arizona State University.

Un but sans plan n’est qu’un souhait. Tous les étudiants ne comprennent pas l’importance d’investir du temps et des efforts dans la construction de leur profil pour atteindre leurs objectifs. Le processus de création de profil à plusieurs volets de CareerLabs comprend la découverte de carrière, qui est soutenue par des informations sur les données ainsi que des sessions de mentorat adaptées pour guider l’étudiant. Cela mène à l’étape suivante, la compétence, l’aspect le plus crucial du voyage. Les compétences vont au-delà des études théoriques et permettent aux étudiants d’acquérir une expérience pratique sur des projets pratiques, des stages et des papiers, avant de les conduire à la dernière étape de la préparation au recrutement ou aux études supérieures.

“Le parcours de création de profil est un parcours d’un an”, déclare PN Santosh, co-fondateur de CareerLabs. «La plupart des étudiants ont besoin d’être tenus par la main pendant ces périodes de Covid jusqu’à ce qu’ils entrent dans un bon programme de master ou dans le bon cheminement de carrière. C’est l’objectif du parcours de création de profil (contrairement à tout autre programme de perfectionnement) : aider les étudiants à identifier le bon chemin, les perfectionner, les coacher par l’intermédiaire de mentors de l’industrie, les aider à participer à des hackathons/ateliers/stages, apporter la touche finale à travers notre finissant leurs études et enfin les aider à accéder à des emplois de rêve / programmes de maîtrise. Nous avons eu de grandes réussites de notre cohorte d’étudiants et cela a considérablement augmenté en ces temps de Covid », ajoute-t-il.

L’histoire à succès de Madhuri Ravishankar est une autre plume dans la casquette de CareerLabs. Elle aspirait à étudier le génie chimique et a ensuite choisi un programme de premier cycle en génie chimique à l’Université SRM. Cependant, un objectif a besoin d’un plan et d’une orientation constante. Les conseils de l’équipe CareerLabs ont aidé Madhuri à identifier des opportunités de travailler avec d’éminents professeurs de l’IIT Madras pour affiner ses compétences en matière de qualité par la conception et de nanotechnologie. Elle a ensuite publié trois articles de recherche, poursuivi d’autres stages à l’IIT Madras et obtenu un bon score de 315 au GRE. Par conséquent, elle a réussi à obtenir son admission à l’Université de Pennsylvanie et à l’Université de Californie à San Diego, et attend une confirmation de bourse de la Fondation Aga Khan. Tout cela a été rendu possible pour Madhuri grâce aux conseils et à la validation qu’elle a reçus de l’équipe de mentors de CareerLabs.

Inspirée par l’idée d’autonomie et de développement des compétences, l’équipe de CareerLabs estime qu’aider les étudiants à développer leur profil serait l’approche la plus durable pour améliorer l’employabilité globale des jeunes du pays. « La vision indienne du ‘Make in India’ menant à Aatmanirbhar Bharat ne peut devenir une réalité que si l’Inde tire parti de son dividende démographique. Avec CareerLabs, nous avons fermement l’intention de combler cet écart entre l’offre et la demande et de permettre à un million d’étudiants d’apprendre et de mieux gagner en offrant à chacun une chance de réussir une carrière, créant ainsi une main-d’œuvre motivée. ajoute Santosh.

Le concept de création de profil est une nouvelle façon d’aborder la préparation au stage pour les étudiants et a été très bien accueilli par les étudiants et les instituts d’enseignement supérieur. Au cours de la première année d’exploitation, l’équipe de 100 membres de CareerLabs a contacté plus d’un lakh d’étudiants. Parmi ceux-ci, plus de 30 000 étudiants ont activement participé au parcours de création de profil et plus de 3 000 abonnés payants se sont inscrits aux services et aux cours de création de profil. L’entreprise a enregistré plus de 1,5 million de dollars de revenus depuis sa création et a pour mission de permettre à 1 million d’étudiants d’apprendre et de mieux gagner leur vie.

En avril, CareerLabs a levé 2,2 millions de dollars en financement de pré-série A auprès du fonds de capital-risque Global Founders Capital de Rocket Internet et d’autres investisseurs providentiels influents pour faire évoluer sa plate-forme. La startup s’efforce de rendre ses produits accessibles et abordables aux étudiants de toute l’Inde, y compris les villes de niveau 2 et de niveau 3. Dans un avenir proche, la marque touchera plus de 1 000 collèges, offrant à plus de 600 000 étudiants la possibilité de découvrir la carrière de leurs rêves grâce à son moteur de découverte de carrière amélioré par l’IA, CareerWizard.

