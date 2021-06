Plateforme de crypto-monnaie pour sponsoriser les nouvelles courses Sprint de F1 · .

in

La Formule 1 a annoncé la plateforme de crypto-monnaie Crypto.com comme partenaire de sa nouvelle série de courses Sprint qui débutera lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain.

Le service, qui revendique plus de 10 millions d’utilisateurs, deviendra également un partenaire mondial de la Formule 1 et sa marque apparaîtra à toutes les manches restantes du championnat. Il a également été désigné sponsor officiel de la crypto-monnaie de la série et NFT [non-fungible token] partenaire.

Les nouvelles courses « sprint » se dérouleront cette année lors de trois manches du championnat. Après les débuts du format à Silverstone, d’autres événements auront lieu à Monza et un autre circuit, probablement Interlagos au Brésil ou le Circuit des Amériques aux États-Unis.

Les crypto-monnaies ont suscité la controverse en raison des grandes quantités d’énergie impliquées dans le traitement des transactions. Une grande partie de l’énergie provient de sources non renouvelables.

La Formule 1 vise à être un producteur net zéro d’émissions de carbone d’ici 2030. Crypto.com a affirmé qu’elle deviendrait « négative en carbone » d’ici la fin de 2023 et vise à se présenter comme le visage de la « crypto propre ».

En plus de sa nouvelle présence de marque, le co-fondateur et PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a déclaré qu’il “présenterait un tout nouveau prix” du Grand Prix de Belgique, la première course après la pause estivale de la F1.

