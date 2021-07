Plateforme de gestion d’actifs non dépositaire basée sur Solana, Solrise Finance achève un cycle de financement de 0,4 millions d’euros

Solana (SOL)

Plateforme de gestion d’actifs non dépositaire basée sur Solana, Solrise Finance achève un cycle de financement de 3,4 millions de dollars

Le financement vise à stimuler l’investissement DeFi à une «catégorie plus large d’investisseurs». Solrise propose aux investisseurs une gestion d’actifs non dépositaire et des frais de transaction réduits.

Solrise Finance est la dernière plate-forme DeFi à attirer l’attention des sociétés de capital-risque blockchain, levant 3,4 millions de dollars lors d’un tour de table dirigé par Alameda Ventures, selon un communiqué publié mardi. L’augmentation de capital vise à stimuler l’investissement dans les produits financiers décentralisés en éliminant les obstacles tels que les coûts de transaction élevés et les problèmes de gestion des actifs de conservation.

Le financement en capital de Solrise Finance a vu les principales sociétés de capital-risque blockchain participer au cycle, notamment ParaFi, DeFi Alliance, Delphi Digital, CMS Ventures, Jump Capital, Reciprocal Ventures et SkyVision Capital.

À la base, le financement en capital vise à stimuler la participation aux projets DeFi basés sur Solana. En réduisant les coûts élevés des transactions et en fournissant une plate-forme de gestion d’actifs non dépositaire, Solrise Finance fournira aux investisseurs et aux gestionnaires de fonds décentralisés un accès plus rationalisé aux actifs basés sur Solana et hors chaîne, y compris les cryptos natifs et les actifs synthétiques.

Le projet est une idée originale de développeurs qui ont également construit Solbeach et Solflare, respectivement l’explorateur de blockchain populaire et le portefeuille crypto. Faisant l’éloge de l’équipe de développement, le partenaire général de ParaFi Capital, Santiago R Santos, a déclaré que l’équipe continuerait à rechercher des projets prometteurs sur Solana – Solrise, n’étant pas leur dernier investissement. Santiago a dit,

« Nous sommes ravis d’en faire notre premier (et certainement pas notre dernier) investissement DeFi à Solana. » « Nous sommes encouragés par les nouvelles possibilités de Solana pour les applications DeFi et considérons Solrise comme le principal point d’accès pour les investisseurs et les capitaux dans l’écosystème. »

Les propriétés non dépositaires de Solrise favorisent la décentralisation de la gestion des fonds, les investisseurs étant «libres d’entrer et de sortir des fonds selon leur propre calendrier» sans consulter les gestionnaires de fonds. De plus, les gestionnaires de fonds ne touchent jamais aux fonds des investisseurs.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.