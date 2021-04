Plateforme de talents: EntNetwrk – Now, un réseau social pour les artistes

Harshit Malhotra (L) et Deepansh Malhotra, cofondateurs d’EntNetwrk

EntNetwrk, une application de réseautage social, est une plate-forme destinée aux talents en herbe dans le monde du divertissement. Disponible gratuitement sur Google Play et App Store, la plate-forme numérique a été lancée pour combler le fossé entre les artistes et l’industrie du divertissement. Les artistes peuvent collaborer de partout dans le monde et entrer en contact avec des créateurs partageant les mêmes idées pour explorer les opportunités de faire équipe virtuellement ou sur place.

L’application de réseautage aide les artistes en herbe à réseauter avec des experts de l’industrie du divertissement et leur permet de mettre en valeur leur talent.

EntNetwrk est un gestionnaire de talents virtuel et un coach pour les artistes en herbe. Le fondateur Deepansh Malhotra déclare: «J’ai vu de nombreux jeunes talentueux abandonner, faute de relations avec les bonnes personnes dans l’industrie du divertissement. Il y avait un besoin dans l’industrie et l’idée est née d’aider les gens à démarrer leur propre voyage avec une plate-forme dédiée, ce qui facilite leur connexion avec les piliers de l’industrie. Avec EntNetwrk, nous visons à combler le fossé en rationalisant l’acquisition de talents et le réseautage dans la fraternité du divertissement. »

Fondamentalement, l’application sert de plate-forme aux artistes pour participer à divers programmes de renforcement des compétences tels que des ateliers et des stages. «Grâce à nos programmes, les utilisateurs peuvent évaluer leurs talents pratiquement partout en Inde et à l’étranger», déclare Malhotra. «Notre application mobile dispose d’une fonctionnalité unique – Creative Corner – qui permet aux utilisateurs de télécharger des scripts de films, des paroles, des scénarios, des poèmes, etc. “

La plateforme offre également des opportunités d’emploi aux talents de leur région. Les utilisateurs peuvent travailler avec l’industrie sans déplacer leur base. EntNetwrk offre également un moyen aux artistes de créer leur propre groupe de fans en mettant en valeur leurs talents et en faisant progresser leur carrière dans le domaine du divertissement.

