eToro

Plateforme de trading social, eToro US, ajoute Chainlink (LINK) et Uniswap (UNI) pour le trading

Plateforme d’investissement social, eToro ajoute Chainlink (LINK), un réseau oracle décentralisé, et Uniswap (UNI), un jeton d’échange décentralisé à sa plate-forme portant le nombre total de crypto-monnaies à 18. Les deux jetons rejoignent Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ), Litecoin (LTC) et Tezos (XTZ) sur la plateforme de trading eToro.

Grande nouvelle! Chainlink ($ LINK) et Uniswap ($ UNI) sont maintenant disponibles pour le trading sur eToro! Lisez l’article de blog pour en savoir plus: https: //t.co/cptVNPdEId pic.twitter.com/NB9NlFrcWG – eToro US (@eToroUS) 19 avril 2021

Cette décision marque l’implication d’eToro dans la finance décentralisée en plein essor (DeFi), qui est passée à plus de 55 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), selon DeFi Pulse. Uniswap est actuellement le troisième plus grand protocole DeFi sur DeFi Pulse avec 5,65 milliards de dollars verrouillés sur le DEX, tandis que la nature omniprésente de LINK le distingue de tous les oracles décentralisés du secteur.

Malgré le retard dans la liste des crypto-monnaies, Doron Rosenblum, vice-président des solutions commerciales chez eToro, estime que «le moment est venu d’ajouter des jetons» alors que l’appétit des investisseurs pour les cryptos atteint son paroxysme.

“LINK et UNI ont des cas d’utilisation intéressants et nous rappellent que tous les cryptos ne sont pas conçus pour être des devises.” «Chainlink est un projet important qui vise à superposer les données Internet avec les informations stockées sur la blockchain et Uniswap est un élément essentiel de l’infrastructure de crypto trading.»

eToro a connu une croissance magnifique depuis le lancement de ses premiers produits cryptographiques en 2013. Dans le cadre de ses plans d’expansion, la société envisage d’entrer en bourse grâce à une fusion avec la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) FinTech Acquisition Corp. dans le cadre d’un accord d’évaluation de 10,4 milliards de dollars. La société compte 20 millions de clients à travers le monde bénéficiant d’un trading sans commission sur la cryptographie.

Rosenblum a en outre déclaré que l’application de trading social était impatiente d’ajouter plus de crypto-monnaies au cours de l’année.

«Nous continuerons de trouver des moyens d’ouvrir ce secteur à davantage de personnes, notamment en ajoutant plus de jetons plus tard cette année.»

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.