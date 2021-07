Plateforme d’indexation décentralisée, The Graph introduit la curation de données incitée

Plateforme d’indexation décentralisée, The Graph étend ses efforts de décentralisation en lançant une curation de données décentralisée. Dans un communiqué publié ce jeudi, The Graph publie « The Graph Explorer » et « Subgraph Studio », permettant aux conservateurs de la plate-forme de contribuer et de gagner des incitations.

Les lancements visent à créer un espace de conservation des données ouvert et compétitif, garantissant que les données restent utiles, précises et fiables. Avec ces mises à niveau, The Graph finalise ses objectifs de donner à ses utilisateurs une plate-forme d’indexation entièrement décentralisée.

Fondé par Edge & Node, The Graph offre aux utilisateurs un protocole d’indexation décentralisé vers des blockchains telles que Ethereum. Depuis son lancement en 2018, le protocole a attiré des centaines de développeurs (principalement sur Ethereum), qui utilisent ses « sous-graphes » ou API ouvertes, pour collecter et consolider des informations transactionnelles sur différentes dApps sur Ethereum et le système de fichiers interplanétaire (IPFS).

Avec le lancement de Graph Explorer dApp et Subgraph Studio, tout développeur ou utilisateur peut déployer sans autorisation des sous-graphes et organiser des sous-graphes en échange de « frais de requête », payés dans son jeton natif, GRT.

Subgraph Studio et le DApp Graph Explorer

Le Graph utilise ses API ouvertes pour représenter les données collectées sur une transaction blockchain. Ces sous-graphes contiennent des listes d’informations utiles qui peuvent être utilisées par les développeurs pour créer des dApps. Les sous-graphes indexent les données collectées sur Ethereum et les stockent sur le réseau. Les DApps interrogent ensuite les sous-graphes pour obtenir des données de transaction à partir de la blockchain, alimentant leurs interfaces frontales.

Le lancement du Subgraph Studio permet aux utilisateurs de créer, tester et déployer leurs propres sous-graphes sur le réseau pour des incitations. Cela vise à augmenter le nombre de DApps qui choisissent de s’appuyer sur le réseau de The Graph.

“Subgraph Studio représente un changement fondamental dans la livraison de logiciels”, lit-on dans une déclaration de The Graph post. « Maintenant, les développeurs peuvent publier des sous-graphes sur le réseau principal en les déployant dans le Studio et en payant les frais de requête de manière transparente via des passerelles et la facturation. »

Actuellement, huit dApps, dont udius, DODO, Livepeer, mStable, Opyn, PoolTogether, Reflexer et UMA, ont décentralisé leur curation de données à l’aide de sous-graphes et d’autres devraient suivre.

Utilisation pratique des sous-graphes

Il y a deux participants au réseau sur The Graph – les indexeurs et les conservateurs. Les indexeurs sont ceux qui trient les données à travers des sous-graphes et les organisent pour les rendre plus agréables aux utilisateurs. Ces indexeurs sont ensuite payés en jetons GRT. Cependant, la concurrence entre les indexeurs signifie que seuls les meilleurs seront sélectionnés pour des récompenses basées sur la qualité des données.

Pour réclamer des récompenses GRT, les indexeurs doivent fournir une preuve d’indexation (PoI) pour s’assurer que les données sont exactes. Une fois fournies, les récompenses sont déverrouillées automatiquement mais peuvent être « coupées » si les données ne sont pas exactes ou de meilleure qualité.

Semblable aux évaluations Yelp ou Uber, les conservateurs sur The Graph évaluent et classent les sous-graphes et les signaux les plus importants aux indexeurs pour qu’ils les utilisent pour leurs dApps. Pour leurs efforts, les conservateurs perçoivent des frais de requête en GRT, ce qui les incite à se concentrer sur les sous-graphes les plus importants qui alimentent les applications blockchain les plus utiles.

“Vous êtes incité à sélectionner de bons sous-graphes qui sont réellement utilisés”, a déclaré Baptiste Greve, chef de produit chez Edge & Node.

