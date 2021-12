Plateforme Metaverse, InfiniteWorld, entrée en bourse sur le Nasdaq ; Possède un million de crypto-monnaies

Annonces

Plateforme Metaverse, InfiniteWorld, entrée en bourse sur le Nasdaq ; Possède 93 millions de dollars en crypto-monnaies

Plateforme d’infrastructure métaverse pour les marques, InfiniteWorld a annoncé qu’elle deviendrait publique via une société d’acquisition à usage spécial (SPAC), Aries, pour une valorisation de 700 millions de dollars et serait cotée au Nasdaq sous le ticker « JPG ».

Aries est une société de chèques noirs qui a finalisé son introduction en bourse de 145 millions de dollars en mai de cette année. Thane Ritchie, président d’Aries, a déclaré :

« Avec jusqu’à 15 000 milliards de dollars de richesse qui devraient être transférés dans les actifs numériques au cours des 10 prochaines années, nous assistons à la naissance d’une nouvelle classe d’actifs et d’un système économique mondial avec des implications importantes pour les marques visant à capturer l’esprit et la part de portefeuille des consommateurs. »

InfiniteWorld fournit l’infrastructure pour créer des actifs numériques et des NFT et interagir avec les clients dans le métaverse. Son architecture NFT repose sur le protocole SUKU et assure un transfert sécurisé de propriété des actifs numériques.

Dans le cadre de cette transaction, jusqu’à 171 millions de dollars en espèces seront fournis à la société fusionnée. L’accord devrait être finalisé au premier semestre de l’année prochaine.

Tous les actionnaires d’InfiniteWorld y investiront 100 % de leurs participations et représenteront 74,5 % de la propriété de la société combinée.

InfiniteWorld possède également des crypto-monnaies évaluées à environ 93 millions de dollars.

Elle compte actuellement 130 employés et s’est associée à plus de 75 marques, dont Wintermute, GSR, Morgan Creek Digital, Coinvestors, Bill Shihara, entre autres. Récemment, il s’est associé à l’un des principaux partenaires stratégiques, DreamView.

« Le contenu de marque sera roi dans le métaverse », a déclaré Nathaniel Hunter, directeur de l’exploitation d’InfiniteWorld.

La société crée déjà du contenu numérique pour des marques de premier plan comme Amazon, Disney, Wayfair, Mattel, Target, Warner Brothers, Bleacher Report et d’autres.

