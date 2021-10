Plateforme multi-chaînes inter-chaînes configurée pour révolutionner l’expérience de trading DEX

L’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie est composée de plusieurs projets et plates-formes disparates qui ne peuvent pas interagir efficacement les uns avec les autres. Aujourd’hui, nous avons un monde blockchain qui est en désordre, fragmenté et difficile à mettre à l’échelle et à synchroniser. À l’ère d’Internet au début des années 1990, Internet n’est devenu courant et n’a prospéré que lorsqu’il est devenu abordable pour quiconque de créer des sites Web, des applications, des magasins et des blogs. C’est exactement ce dont l’industrie de la blockchain et de la cryptographie a besoin en ce moment.

Il y a eu pas mal de projets cherchant à inverser cela, mais il semble que Crosswise ouvre la voie ici. Le projet vise à unifier différentes chaînes, technologies Internet et outils commerciaux. Crosswise vise à offrir aux utilisateurs, aux organisations et aux entreprises une plate-forme parfaite pour le « plug-and-play » sur un Internet ouvert.

Présentation de l’écosystème transversal

Crosswise est une plate-forme d’échange décentralisée multi-chaînes de nouvelle génération conçue avec des outils de trading intégrés et des récompenses pour les utilisateurs. Sans aucun doute, la plate-forme porte l’expérience de trading à un tout autre niveau. Crosswise est une application décentralisée de créateur de marché automatisé (AMM) et d’application décentralisée DApp, qui se concentre sur la création d’un échange décentralisé (DEX) sur la chaîne intelligente de Binance. L’équipe prévoit d’intégrer Polygon, Polkadot, COSMOS, les chaînes, pour n’en nommer que quelques-uns.

Crosswise combine sécurité, convivialité, vision et stabilité pour créer un écosystème interopérable avancé. Grâce à la capacité inter-chaînes, les utilisateurs peuvent interagir avec les actifs basés sur la blockchain à l’aide de portefeuilles dépositaires ou non. Cela se fait avec des outils commerciaux haut de gamme, sûrs et faciles à utiliser. Il est intégré avec une sécurité renforcée, une interface utilisateur conviviale, des contrats intelligents hybrides inter-chaînes, des listes vérifiées et les bons outils parfaitement conçus pour le trading. DEX est une plate-forme en tant que service créée pour l’échange d’actifs cryptographiques sur un réseau blockchain.

Le marché de la finance décentralisée (DeFi) est relativement nouveau et regorge de services publics inexploités. Le succès de chaque DEX dépend de la fonctionnalité de la plate-forme, du suivi du portefeuille, des outils de trading efficaces et efficients et de la stabilité native des pièces. Sécuriser et perfectionner tous ces domaines essentiels est la mission fondamentale de la plateforme Crosswise.

Caractéristiques de la plate-forme transversale

● Barre de lancement

Le programme Crosswise Incubation and Launch Pad aide les entrepreneurs en herbe à lancer leurs projets sur Crosswise DEX. La rampe de lancement de l’écosystème multi-chaînes Crosswise aide ces entrepreneurs en herbe à élargir leur base d’utilisateurs et à accéder à davantage de fonds auprès d’investisseurs potentiels.

● Technologie de nouvelle génération

La plate-forme multi-chaînes Crosswise est conçue avec une technologie de pointe et des outils de trading qui facilitent le trading pour les utilisateurs. Son infrastructure informatique de classe mondiale offre aux utilisateurs les meilleurs outils de sécurité, de compatibilité, de disponibilité et de qualité supérieure. La plate-forme fournit également aux utilisateurs un support client premium et un système de tickets.

● Expérience utilisateur et outils premium

Crosswise est conçu avec d’excellents outils tels que le carnet de commandes DEX, l’analyse, l’explorateur, les graphiques de prix, les statistiques de compte, les zones d’affiliation et une interface utilisateur claire pour une expérience de trading fluide.

Tokenomique croisée et prévente

L’offre maximale du jeton CRSS $ est de 50 000 000, il n’y a pas de jetons d’équipe et 8% de l’émission va au Dev Wallet. En revanche, la moitié des récompenses (50%) octroyées par le cash farming et les pools seront en $ XCRSS. Celui-ci passera à $ CRSS dans 5 mois, tandis que 20% seront débloqués chaque mois. Le jeton XCRSS est utilisé comme récompense de la ferme pour inciter les utilisateurs à participer à la plate-forme, tandis que le jeton CRSS est le jeton utilitaire qui alimente la plate-forme.

La prévente cross-over commence le 27 octobre 2021 (dans seulement 11 jours). Vous pouvez vous inscrire à la liste blanche ici et rester à jour sur le prochain projet. Pour plus de détails sur le projet, lisez le litepaper ou rejoignez la communauté en ligne sur Telegram, Twitter et Medium.