Plateformes d’applications à faible code : le développement d’applications est rapide et simple

Selon la récente enquête « Plateformes Gartner pour l’ingénierie et la livraison logicielles », les plateformes d’applications low code font déjà partie des trois principaux types de plateformes utilisées en 2021.

Par Srinath Srinivasan

À mesure que les entreprises de toutes tailles se transforment en entreprises numériques, le besoin de créer des applications numériques associé à la recherche des bons talents capables de les développer augmente chaque jour. En tant que fonction commerciale, il devient difficile pour les entreprises de former et de maintenir des équipes techniques à part entière, créant ainsi une demande pour les entreprises de produits de créer des plates-formes qui permettront aux entreprises de créer et de maintenir leurs propres applications avec des connaissances techniques limitées.

Selon la récente enquête « Gartner Platforms for Software Engineering and Delivery », les plates-formes d’applications low code figurent déjà parmi les trois principaux types de plates-formes utilisées en 2021. La même enquête Gartner souligne que les plates-formes de développement citoyen sont parmi les plates-formes qui ont les plans d’adoption les plus élevés dans le marché. « Selon nos estimations, il s’agit d’un marché mondial d’environ 5,7 milliards de dollars, qui devrait croître à un TCAC de 26,4 % au cours des trois prochaines années. D’ici 2025, le développement d’applications low-code sera responsable de plus de 65 % de l’activité de développement d’applications », déclare Akash Jain, analyste principal associé chez Gartner. « Nous voyons de nombreux grands fournisseurs déplacer leur attention et leurs investissements vers le marché indien en raison d’une forte demande également en raison de la présence d’un grand nombre de fournisseurs de logiciels et de services indépendants en Inde. » L’Inde, troisième plus grand écosystème logiciel au monde, abrite une licorne et plusieurs startups qui proposent des logiciels sans code/low code, tout en hébergeant également de grands acteurs étrangers.

« La plate-forme low code n’inclut pas non plus de code. Il attire de nombreux utilisateurs professionnels qui n’écrivaient pas de code auparavant. Nous appelons ces utilisateurs des développeurs citoyens. Certains des systèmes d’entreposage, de gestion des stocks et de gestion des dossiers des étudiants les plus complexes et les plus complexes ont été écrits sur notre plate-forme par de tels utilisateurs avec peu de soutien de notre part », a déclaré Hyther Nizam, vice-président de la gestion des produits, Zoho Corp, qui supervise le Plateforme low code Zoho Creator entièrement construite à partir de l’Inde. Jusqu’à présent, six millions d’applications ont été créées sur la plate-forme avec plus de 13 000 clients payants. Les clients paient par utilisateur chaque mois et il n’y a pratiquement aucune limite sur le nombre d’applications créées.

Un acteur américain optimiste quant au marché indien low/no code est Oracle. « Oracle APEX est la plate-forme low-code la plus utilisée au monde pour les applications d’entreprise », déclare Saravanan P, responsable de l’ingénierie du cloud technologique chez Oracle India. “Oracle APEX compte environ 500 000 développeurs, défenseurs et partenaires dans le monde, et des millions d’utilisateurs finaux utilisent quotidiennement ses applications en direct.” Selon Saravanan, l’un des plus grands détaillants indiens de bijoux et de montres utilise la plate-forme pour les processus de gestion des magasins et pour améliorer l’expérience en magasin des clients. Les grands acteurs construisent une place de marché autour de la plate-forme qui a également ouvert de nouveaux canaux de revenus pour les utilisateurs qui y listent leurs codes et leurs applications.

“Certains utilisateurs les listent gratuitement et certains utilisateurs le font pour un prix. Nous ne prenons aucune sorte de commission pour cela », explique Nizam. Via la formation et la certification, les grands acteurs ont également élargi leur écosystème de partenaires. Selon Nizam, cela ressemble beaucoup à ce que fait le géant indien des logiciels de comptabilité Tally. « Cela étend non seulement notre portée, mais offre également un excellent support, des personnalisations pour les utilisateurs expérimentés de manière hyper-locale tout en augmentant les revenus des partenaires », informe-t-il.

Les plus petits acteurs du marché ont une approche totalement sans code pour commencer. « Une fois que vous avez accès à notre App Studio, vous pouvez commencer à créer vos propres applications, qui sont simplement un utilitaire de glisser-déposer », explique Vinay Aggarwal, fondateur de Hubbler. « Nous construisons notre écosystème de partenariat qui est très critique pour toute entreprise SaaS B2B. Cela ajoutera des parties prenantes précieuses à notre écosystème, telles que des revendeurs pertinents, des experts en la matière, des amis de la création d’applications qui deviendront des développeurs certifiés Hubbler.

Alors que les plates-formes mises à l’échelle et établies se précipitent pour ajouter de nouvelles fonctionnalités en utilisant de solides équipes de R&D, les startups de cet espace sont confrontées à deux grands défis. « Premièrement, il existe un grand nombre de fournisseurs qui opèrent dans cet espace. Deuxièmement, les grands fournisseurs ont créé une énorme barrière à l’entrée en proposant des options de licence d’entrée de gamme attrayantes », explique Jain.

