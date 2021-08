Plateformes de jeu en ligne qui acceptent Ethereum ⋆ Crypto new media

in

De même, dans le secteur des jeux d’argent en ligne, le nombre de plateformes acceptant la crypto-monnaie et, en particulier, Ethereum (ETH) comme moyen de paiement se développe de plus en plus.

Crypto-monnaies et casino

Bien sûr, le combo entre la crypto-monnaie smart contract par excellence et le casino en ligne est minime, mais de plus en plus de plateformes acceptent les cryptos ou utilisent la blockchain.

Il suffit de penser à la variété déjà bien connue des domaines d’application impliquant Ethereum et à la façon dont ils se sont développés au fil du temps.

La finance décentralisée (DeFi), le marché des jetons non fongibles (NFT) et tous ces jetons et applications décentralisés (dApps) qui touchent d’autres marchés ne sont que quelques exemples.

C’est pourquoi certaines plateformes de jeu comme BetWinner, FortuneJack, 7Bit Casino et RocketPot ont déjà commencé à s’aventurer dans le monde de la crypto-monnaie, choisir l’ETH.

Ethereum dans le jeu en ligne aujourd’hui

Une première raison possible pour laquelle le marché des casinos Ethereum n’a pas déjà explosé est la difficulté (principalement réglementaire) d’intégrer la crypto-monnaie dans les plateformes de jeux en ligne qui détiennent une licence publique.

En fait, à l’heure actuelle, les comptes de recharge sont encore beaucoup plus utilisés PayPal, Visa et Mastercard, qui offrent moyens de paiement en monnaies fiduciaires.

Actuellement, PayPal est entré dans le monde de la crypto-monnaie uniquement aux États-Unis.

Grâce à d’autres intermédiaires, comme Neteller, les casinos qui acceptent Ethereum sont déjà une réalité mondiale.

Les plateformes de jeux qui acceptent l’ETH et même le BTC proposent divers jeux tels que roulette, machines à sous, craps, poker, bingo, blackjack et même paris sportifs, tout en profitant des avantages des crypto-monnaies.

Non seulement cela, même le classique bonus de bienvenue (généralement remis aux nouveaux utilisateurs après l’enregistrement) ou bonus de dépôt (cadeaux supplémentaires en fonction du dépôt effectué) peuvent être fournis par la plateforme en ETH format.

Ensuite, Ethereum répond également de manière optimale aux applications mobiles des casinos, qui sont de plus en plus utilisées que le format site web.

Les chiffres que la deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière continue d’enregistrer dans les nouveaux secteurs qu’elle a créés et développés battent des records.

Dans le seul monde de DeFi, aujourd’hui, sur une valeur totale verrouillée (TVL) de 150 milliards de dollars, 111 milliards de dollars concernent des projets basés sur la blockchain Ethereum et les jetons ERC20 associés.

Les jetons à collectionner connaissent également des succès fulgurants, notamment Les NFT basés sur Ethereum se sont vendus à des prix exorbitants, supérieurs à 1 million de dollars.

Comme le cas récent des 400 ETH ou 1,3 million de dollars dépensés pour le NFT d’EtherRock représentant le clipart d’un rocher.

Non seulement cela, mais Ethereum enregistre également le succès dans son propre développement technique. Comme la dernière fourche de Londres ce mois-ci, qui s’est déroulée en douceur et avec l’intention de se déplacer La blockchain d’Ethereum d’un Proof-of-Work (PoW) à un Proof-of-Stake (PoS) à part entière.

Depuis le début de ce mois, le prix de l’ETH est de retour au dessus 3 000 $, un prix jamais vu depuis mai 2021.