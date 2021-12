Plateformes de mariage en ligne : comment les saisons des mariages et la pandémie de coronavirus ont eu un impact sur la scène du jumelage en Inde

Ces dernières années, la jeunesse urbaine a ouvertement dénoncé les publicités matrimoniales qui recherchent des partenaires en fonction de traits comme l’apparence, la taille et la religion, etc. (Image représentative)

Matchmaking en ligne : La saison des mariages est arrivée et il semble que le pays essaie de rattraper les opportunités de mariage perdues au cours des deux dernières années à cause du coronavirus. De nombreux mèmes font le tour des réseaux sociaux autour de la saison des mariages cette année. Mais, cette saison est aussi le moment où les gens sont souvent inspirés pour trouver leur partenaire de vie. Pour comprendre comment cela, ainsi que deux ans de verrouillage de la distanciation sociale, ont eu un impact sur les plateformes de mariage en ligne, Financial Express Online a contacté le cofondateur de Betterhalf.ai, Pawan Gupta. L’application, qui vise à cibler la population indienne urbaine lorsqu’il s’agit de trouver des partenaires pour le mariage, est en concurrence avec de grands noms comme Shaadi.com et Bharat Matrimony.

Urban India : ce qu’elle recherche dans les plateformes matrimoniales

Ces dernières années, la jeunesse urbaine a ouvertement dénoncé les publicités matrimoniales qui recherchent des partenaires en fonction de traits comme l’apparence, la taille et la religion, etc. Cependant, la plupart des plateformes matrimoniales en ligne continuent d’avoir elles-mêmes de tels critères.

« La façon dont les gens trouvent l’amour a changé avec l’avènement d’Internet. En général, les rencontres traditionnelles chez les adolescents et les jeunes dans la vingtaine ont été remplacées par des moyens de se réunir plus variés et flexibles (et la technologie avec les médias sociaux joue sans aucun doute un rôle clé) », a déclaré le cofondateur.

Betterhalf.ai pense que la solution à cela est un test de personnalité et 16 traits de personnalité, sur la base desquels, les plateformes de jumelage peuvent suggérer des candidats appropriés qui pourraient être compatibles les uns avec les autres.

Compte tenu du public cible féru de technologie qui connaît plus ou moins le fonctionnement des applications et des plateformes de rencontres en ligne, cela semble être un moyen plus privilégié de trouver leurs partenaires.

Mariage urbain : les femmes en tête ?

«Historiquement, les femmes se sont abstenues de faire le premier pas en matière de fréquentation – les raisons étant la stigmatisation sociétale, la sécurité et les conventions. Mais nous sommes en 2021 et dire que le monde a changé serait un euphémisme. Les femmes sont très pratiques aujourd’hui, elles sont devenues plus loquaces sur leurs besoins, elles savent ce qui est bon et mauvais pour elles. La nature affirmative des femmes les fait prendre les devants en matière de rencontres, comme elles le feraient dans n’importe quel autre problème. Les femmes sont de plus en plus à l’aise avec l’idée de prendre le contrôle et de mener leur vie de manière autonome elles ont commencé à prendre en charge la recherche de leurs partenaires (la médiane des demandes envoyées par les utilisatrices pour se connecter est de 5 par femme par jour contre presque zéro dans le l’industrie du mariage), ils sont plus ouverts à l’exploration d’options et ne sont certainement pas limités par les parents dans leur recherche », a déclaré Pawan Gupta.

Cependant, des aspects tels que la sécurité sont toujours une préoccupation en ce qui concerne les plateformes en ligne, et ainsi, de nombreuses applications de rencontres et de jumelage tentent de vérifier leurs utilisateurs. «De nombreuses applications de mariage sécurisé mettent l’accent sur la création d’un pool de correspondances vérifiées dans le monde virtuel en authentifiant les profils via des canaux de médias sociaux de premier plan – LinkedIn, Facebook, e-mail personnel, numéro de téléphone, e-mails professionnels et identité gouvernementale. Ils filtrent les dateurs non sérieux de la plate-forme et permettent aux femmes de trouver un partenaire sérieux et compatible pour elles-mêmes », a-t-il ajouté.

Matchmaking en ligne et pandémie

Ce n’est un secret pour personne que pendant la pandémie, l’utilisation d’applications de rencontres en ligne a commencé à monter en flèche, principalement parce que les blocages ne permettaient pas aux gens de s’aventurer hors de chez eux, et donc ceux qui cherchaient à trouver des partenaires se sont tournés vers Internet. Mais une tendance similaire a-t-elle également été observée pour les plateformes de mariage en ligne ?

« L’approche indienne conventionnelle consistant à trouver un partenaire par le biais de marieurs traditionnels ou de réseaux familiaux étendus a ses défauts. Le millénaire du nouvel âge est raisonnablement sûr de ce qu’il veut chez un partenaire, mais plus important encore, de ce qu’il ne veut pas dans une relation. Lorsque le COVID -19 qui fait rage n’a montré aucun signe de ralentissement, la vie telle que nous la connaissions a cessé d’exister après que les pays sont entrés dans des fermetures strictes qui ont séparé les familles, commencé des exodes dans le monde entier, changé notre façon d’aborder l’amour », a-t-il déclaré.

«Il y avait un boom à l’époque, car les gens à la maison avaient besoin de parler aux gens et de socialiser. De plus en plus de célibataires ont commencé à se tourner vers les applications de rencontres/matrimoniales pour aider à rencontrer des correspondances potentielles. Il y avait beaucoup d’options pour les utilisateurs, les gens passaient plus de temps à se connaître. Cela a conduit à une communication plus virtuelle avant que la relation ne soit mise hors ligne. Nous avons observé une augmentation des appels vidéo et des chats, alors que les gens s’efforcent de déterminer ce avec quoi ils sont à l’aise dans la vie réelle et réelle. Nous avons également vu des utilisateurs prendre plus de temps à lire des profils, à poser les bonnes questions, à avoir des conversations plus approfondies qui ont conduit à des connexions émotionnelles et mentales avec des personnes sur leur longueur d’onde. L’avenir du jumelage en Inde, à notre avis, est une réaffirmation d’intérêts et de valeurs partagés et également un rejet du compromis », a ajouté Gupta.

La saison des mariages et la tendance des applications de jumelage

Donnant quelques statistiques, Pawan Gupta a déclaré que l’année dernière, son application était témoin d’environ 50 000 matchs par mois, mais qu’en janvier et février 2021, le nombre de matchs est monté en flèche à environ 2 lakh par mois. Novembre et décembre sont généralement les mois où l’Inde connaît le pic de mariages et ces chiffres montrent que c’est généralement à ce moment-là que les autres commencent à trouver leurs propres partenaires de vie. « Ensuite, à l’approche de la prochaine saison des mariages en novembre ou décembre, ce sont les personnes qui se marient », ajoute Pawan.

