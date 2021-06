Plateformes d’événements virtuels : la technologie permet désormais de se connecter avec votre public distant

Les co-fondateurs de VouchPro Anubhav Bajpai (L) et Manish Singh

COVID-19 a apporté une tendance positive à l’industrie de la gestion d’événements – l’adoption de plates-formes d’événements virtuels est devenue une alternative viable aux événements en personne. Cette adoption a aidé de nombreuses organisations à éviter l’annulation d’événements pendant de telles périodes. Cela dit, même avant la crise sanitaire mondiale, l’adoption de plateformes événementielles virtuelles et hybrides pour la production d’événements montrait déjà une croissance significative.

Cependant, seule une poignée de plateformes événementielles virtuelles et hybrides sont capables de fidéliser et d’engager le public grâce à l’utilisation de technologies émergentes. L’une de ces sociétés est VouchPro ; il a aidé des entreprises dans des secteurs tels que la pharmacie, la banque, l’éducation, la fabrication et la technologie grand public avec des services d’événements virtuels et hybrides. Cela leur permet non seulement d’héberger des séminaires, des mairies, des lancements de produits, etc., via un contenu numérique flexible, mais intègre de manière unique des solutions de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (VR) pour offrir une expérience engageante.

« Nous avons aidé de nombreuses entreprises à grande échelle au cours des cinq dernières années avec nos solutions technologiques avancées pour construire un univers virtuel. Les entreprises de tous genres ont considérablement évolué depuis 2020 », déclare Manish Singh, directeur général et co-fondateur de VouchPro. «Cependant, cette année semble plus prometteuse, car l’évolution du monde virtuel a fait apparaître d’énormes opportunités. Nous nous sommes préparés à canaliser chacune de ces opportunités pour apporter des perturbations et de la croissance. »

Fondé en 2016, VouchPro est l’un des fournisseurs de services d’événements hybrides et virtuels à la croissance la plus rapide en Inde. Il a permis avec succès plus de 15 000 événements internes et externes en direct pour plus de 200 grandes entreprises et plus de 25 entreprises Fortune 100 du monde entier. VouchPro propose des solutions d’événements virtuels 100% personnalisables et hautement engageantes aux entreprises de divers secteurs dans l’environnement le plus sûr et le plus sécurisé. HDFC Bank, ICICI Bank, Titan Ltd, Dassault Aviation, Ericsson, Coforge, HCL Technologies et EXL sont quelques-unes des marques qui utilisent les solutions VouchPro pour héberger des séminaires, des mairies, des lancements de produits, etc., sur une seule plateforme.

Une entreprise amorcée, VouchPro est en pourparlers pour lever des fonds propres cette année. Au cours des cinq dernières années, il a enregistré des revenus de plus de 20 crores. Il prévoit désormais d’avoir une présence physique à Dubaï pour renforcer son implantation en Asie.

