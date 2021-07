Plateformes multiples : les films malayalam à petit budget déploient leurs ailes

Jacob a déclaré que le streaming non exclusif sur plusieurs plates-formes sur un modèle de partage des revenus aide également les très petits films ou les films indépendants à trouver leur public, car obtenir une sortie en salles est presque impossible sans stars et grands noms.

Dans ce qui peut être considéré comme une nouvelle tendance émergente en ces temps de pandémie, les cinéastes malayalam ont commencé à expérimenter la sortie simultanée de films à petit budget sur plusieurs plates-formes over-the-top (OTT) pour une portée plus large.

Le mois dernier, l’anthologie malayalam « Cheraathukal » a été publiée sur onze plateformes OTT régionales (Malyalam). La tendance à la sortie simultanée a commencé en mai lorsque ‘Aarkkariyam’ a été publié sur plus d’une plate-forme régionale de streaming.

« Les versions non exclusives sur plusieurs plateformes aident à toucher un plus grand nombre de personnes. Cela aide également les clients qui n’ont pas d’abonnement à visionner le film en mode pay-per-view », a déclaré Jomon Jacob, producteur de « The Great Indian Kitchen ». Il a ajouté que la diaspora malayali à travers le monde peut ainsi visionner le film même dans des endroits reculés, ce qui n’est pas possible autrement.

“The Great Indian Kitchen”, sorti il ​​y a quelques mois, a fait ses débuts sur une plate-forme malayalam, Neestream First, car aucune grande plate-forme n’était intéressée à le prendre. Mais, après avoir été acclamé par la critique, il a ensuite été publié sur Amazon Prime Video également une fois le contrat exclusif de trois mois expiré.

Jacob a déclaré que le streaming non exclusif sur plusieurs plates-formes sur un modèle de partage des revenus aide également les très petits films ou les films indépendants à trouver leur public, car obtenir une sortie en salles est presque impossible sans stars et grands noms.

Manu Abraham, directeur de Neestream Creations, a déclaré à FE que le modèle de partage des revenus non exclusif est bon pour les producteurs et la plate-forme de streaming. Sa plate-forme propose le pay-per-view pour Rs 98 et il peut être regardé un nombre illimité de fois pendant cinq jours. L’abonnement annuel à la plateforme de streaming s’élève à Rs 1750 par an. « Le film atteint un plus grand nombre de personnes dans les plus brefs délais et les plateformes n’ont pas à risquer de payer une grosse somme d’avance. La plupart des plateformes OTT régionales sont de petits acteurs », a-t-il ajouté. La part des revenus est souvent de 50:50, 60:40 et, dans certains cas, de 80:20.

Il est peut-être trop tôt pour présumer si ce modèle sera plus largement accepté à l’échelle nationale, mais il y a certainement des indications que la tendance à avoir une version OTT multiple gagne du terrain.

Le film hindi “Mimi” avec Kriti Sanon et Pankaj Tripathi devrait sortir simultanément en OTT sur Jio Cinema et Netflix le 30 juillet, ont annoncé récemment les créateurs du film. Le film familial a été produit conjointement par Jio Studios et Dinesh Vijan.

« « Mimi » est notre première sortie exclusive en OTT, et bien qu’une sortie en famille au cinéma puisse prendre un certain temps, nous apportons ainsi un cinéma sain aux familles dans le confort de leur foyer. Trouver deux incroyables collaborateurs numériques dans Jio Cinema et Netflix est très excitant », a déclaré Vijan. Les fabricants n’ont pas précisé les raisons de cette décision.

Les analystes ont cependant déclaré que cette stratégie pourrait ne pas fonctionner pour les films à gros budget. Le modèle fonctionne pour les films de petite et moyenne taille qui cherchent à élargir leur bassin de revenus grâce à plusieurs sorties OTT. Dans de nombreux cas également, les plates-formes offrent la flexibilité d’une fonctionnalité à la carte et les revenus sont partagés entre le producteur de films et la plate-forme OTT.

Pour les grands films, les trois plates-formes OTT de choix sont Netflix, Amazon Prime Video, Disney + Hotstar, qui ont la portée et l’ampleur des abonnés. Les plateformes ne craignent pas de payer un montant élevé pour obtenir de nouveaux contenus. Les producteurs qui cherchent à obtenir des retours opteront généralement pour une sortie exclusive avec une seule plate-forme.

Comme le souligne Manu Abraham de Neestream Creations : « Les grands films à valeur de star préféreraient toujours des contrats exclusifs avec de grands acteurs OTT. Le modèle d’abonnement ne fonctionne qu’avec des versions exclusives et les plateformes devront opter pour des versions exclusives pour les conserver. »

Mathew Mampra, producteur de ‘Cheraathukal’, a déclaré que les grands acteurs établis n’achètent que les grands films avec une valeur de star et que les petits films ne divertissent pas souvent les petits films. « Plus il y a de plateformes, plus l’attention et la publicité sont grandes et plus de gens regardent votre film. Cela permet également d’obtenir un maximum de revenus en peu de temps avant que le film ne soit largement diffusé par le biais du piratage », a ajouté Mampra.

