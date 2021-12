Platine vinyle LIDL Bluetooth au format porte-documents pour les plus nostalgiques du vinyle | La technologie

La platine vinyle bluetooth Lenco TT-13BK est à nouveau disponible dans les supermarchés Lidl en Espagne au même prix qu’avant.

La platine vinyle Lenco est de retour sur le marché à Noël et est de retour chez Lidl à un prix imbattable. Si vous êtes tous nostalgique de la musique disco, vous avez de la chance car il dispose également d’un enregistrement Bluetooth et USB intégré. Vous pouvez l’obtenir pour 90 euros via le site officiel de Lidl.

Vous pourrez profiter de vos soirées les plus romantiques ou de vos nuits les plus festives en jouant vos chansons préférées sur vinyle et en laissant tous vos invités bouche bée depuis les avantages qu’il comprend sont plus qu’incroyables.

Cet appareil vintage livré avec toutes les technologies actuelles (le meilleur des deux mondes), car il a AUX IN (pour connecter un iPod, un lecteur de musique, un CD, un mobile ou tout ce que vous voulez), un connecteur MP3, un adaptateur secteur, un arrêt automatique, une sortie RCA (un connecteur utilisé pour transporter la vidéo ou signaux audio) et connexion Bluetooth.

Son esthétique est des plus rétro, En noir et plastique avec une touche très professionnelle. Il est également livré dans une mallette, donc en plus d’être très bien exposé dans votre maison, vous pouvez l’emporter où vous voulez. Il est livré avec ses propres haut-parleurs.

Bien qu’il n’y ait pas de spécifications de taille et de poids, les versions similaires ont des poids pas plus de 3 kg et mesure environ 39,2 x 34 x 16,2 cm.

Ce supermarché est déjà un habitué de ce type d’appareil et connaît son succès, il a donc décidé de le remettre dans son catalogue après l’avoir balayé en novembre de cette année.

N’hésitez pas à l’obtenir de la manière la plus simple et la plus confortable en ligne sur son site Web ou vous pouvez toujours le trouver dans les établissements Lidl dans toute l’Espagne. Si vous n’avez toujours pas de cadeau pour le Père Noël ou un ami invisible et que vous avez de l’argent, c’est une option plus que réussie.