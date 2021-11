Platini inculpe Infantino et Ceferin

16/11/2021 à 21:57 CET

Ancien footballeur français et ancien président de l’UEFA chargea durement Infantino et Ceferin, étant très critique vis-à-vis de l’évolution du football moderne.

« A la tête des institutions il y a des gens qui ne pensent qu’à faire des affaires », a-t-il déploré. « Regardez ce que fait Infantino depuis son arrivée.La Coupe du monde tous les deux ans ? Ce sont plus de fêtes, plus d’argent. La Super League c’est pareil, plus de matchs, plus d’argent pour les clubs. Je connais Infantino, il a été mon assistant pendant dix ans… », a-t-il déclaré dans une interview au magazine ‘After Foot’.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également parlé des compétences footballistiques du président de la FIFA. « Regarder Infantino jouer au football est un désastre, il ne sait même pas frapper une balle. Êtes-vous intéressé par le football? Ça y est, ça fait vingt ans que je parle de ce monde… ».

Platini a également inculpé Ceferin et l’a accusé directement de l’apparition de la Super League. « A cause de Ceferin, les principaux clubs européens ne veulent plus de l’UEFA, donc il vaudrait mieux se remettre en question. Sa gestion a été catastrophique. Dans le cas de la Super League, il a été sauvé par les gouvernements et les supporters, sinon il aurait été « foutu » »