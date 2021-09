Platinum a intérêt à amener Star Fox Zero sur Switch

Dans une interview avec VGC, le directeur du studio Platinum Games, Atsushi Inaba, a déclaré que le studio était intéressé à revisiter la Wii U. Star Fox Zéro pour une réédition Switch. “Il est regrettable que les gens ne puissent pas jouer à des jeux plus anciens parce qu’ils sont bloqués hors de la plate-forme, alors bien sûr, si possible, nous aimerions transférer l’un de ces titres plus anciens sur les nouvelles plates-formes.”

La déclaration d’intérêt d’Inaba est tempérée par le fait que Nintendo est le gardien ultime d’une réédition potentielle. “La chose importante à retenir est que parce que c’est la propriété intellectuelle de Nintendo, les idées viennent de Miyamoto-san lui-même”, a déclaré Inaba. “Nous devons respecter ce que Miyamoto-san veut faire.”

Star Fox Zero est sorti sur Wii U en 2016 et a reçu des critiques satisfaisantes. Le jeu a été critiqué pour son schéma de contrôle, quelque chose qui pourrait être corrigé avec une version potentielle de Switch. Et Nintendo a utilisé Switch comme une sorte de radeau de sauvetage pour les jeux qui étaient bloqués sur la Wii U, qui se vendait mal, comme Donkey Kong Country: Tropical Freeze et The Legend of Zelda: Skyward Sword. Mais chacun des jeux qui sont revenus était largement apprécié dans une certaine mesure, donc l’intérêt pourrait ne pas être là pour revisiter Star Fox Zero.

Pourtant, plus de jeux disponibles pour plus de personnes est toujours une bonne chose. Les rééditions ont très bien fonctionné pour Nintendo dans le passé, et même les expériences moins que réussies devraient toujours être reconnues dans le canon du jeu vidéo. Les sociétés de jeux se souvenant de leur propre histoire ne peuvent être qu’une bonne chose.