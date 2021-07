Platinum End arrive à Crunchyroll – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Dans le cadre du Comic-Con @ Home 2021, Crunchyroll a annoncé l’adoption de Platinum End, l’adaptation tant attendue du manga éponyme écrit par Tsugumi Ohba et illustré par Takeshi Obata, le duo de mangakas à l’origine de Death Note et Bakuman. La série devrait être diffusée au cours de la prochaine saison d’automne.

Dans un communiqué de presse, la plateforme a partagé la bande-annonce sous-titrée, une affiche et le synopsis officiel de Platinum End :

« Je vais vous donner l’espoir dont vous avez besoin pour vivre. »

Mirai Kakehashi a perdu ses parents dans un accident et mène une vie misérable depuis qu’il a dû aller vivre chez des proches qui s’occupaient de lui. Ayant perdu espoir en tout, il décide de sauter du haut d’un immeuble le jour même où il obtient son diplôme d’études secondaires. C’est alors qu’il rencontre un ange…”

Tsugumi Ohba et Takeshi Obata ont sérialisé Platinum End sur les pages du magazine Jump SQ entre novembre 2015 et janvier 2021 ; La maison d’édition Shūeisha a compilé l’histoire en 14 volumes. L’ouvrage est publié par Panini Manga au Mexique, et les trois premiers chapitres peuvent être lus légalement et gratuitement dans l’application Manga Plus.

L’adaptation animée de Signal.MD (Mars Red) aura un total de 24 épisodes. Hideya Takahashi (JoJo’s Bizarre Adventure : Golden Wind) dirigera la première partie, tandis que la seconde moitié sera entre les mains de Kazuchika Kise (Ghost in the Shell : Arise). Shinichi Inotsume (Gangsta.) supervise les scripts, Kōji Ōdate (No Game, No Life) conçoit les personnages et Masahiro Tokuda (Cestvs : The Roman Fighter) composera la musique.

