Platinum porterait “définitivement” Star Fox Zero pour basculer, si l’occasion se présentait

La Nintendo Switch a vu beaucoup de jeux portés de la génération Wii U, mais de nombreux fans attendent toujours Star Fox Zéro. PlatinumGames a noté en août dernier qu’il n’avait aucune idée si Nintendo apporterait le jeu au système hybride, et a mentionné qu’un futur port pourrait même ne pas être quelque chose avec lequel il est nécessairement impliqué.

Maintenant, un peu plus d’un an plus tard, le chef de Platinum, Atsushi Inaba, a expliqué à nos amis de VGC comment le studio était “définitivement” prêt à porter l’entrée Wii U Star Fox – si l’occasion se présentait. Une partie de la raison pour laquelle Inaba veut faire cela est simplement de rendre le jeu accessible à plus de personnes :

«Ce n’est pas cool que les gens ne puissent pas jouer à des jeux plus anciens parce qu’ils sont bloqués hors de la plate-forme, alors bien sûr, si quelque chose était possible, nous aimerions transférer l’un de ces titres plus anciens sur les nouvelles plates-formes.

“Cela dépend en quelque sorte de ce qui est dans le domaine des possibilités réelles, mais oui, si l’occasion se présente, c’est certainement quelque chose auquel nous aimerions réfléchir.”

Si quelque chose devait aller de l’avant, Inaba dit que certaines décisions de conception (en référence à une question sur le schéma de contrôle unique du jeu Wii U) appartiendraient probablement à Nintendo :

« La chose importante à retenir est que, parce que c’est l’IP de Nintendo, les idées viennent de Miyamoto-san lui-même… si l’opportunité se présentait de ramener Star Fox Zero sur Switch, ce serait plus une question de aimerions faire dans cette opportunité, et bien sûr, nous respecterions cela à nouveau. »

Souhaitez-vous que Platinum gère un port Star Fox Zero pour Switch ? Avez-vous joué à ce jeu lorsqu’il a atterri sur la Wii U en 2016 ? Qu’en pensez-vous des années plus tard ? Dites-nous ci-dessous.