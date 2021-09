Platinum veut vraiment vous montrer Bayonetta 3, mais il ne peut pas

in

Image : PlatinumGames / Nintendo

Baïonnette 3 a été annoncé en 2017, mais depuis lors, nous n’avons rien vu du jeu – pas même une nouvelle bande-annonce. Il n’y a aucune indication solide de la date de sortie non plus, et le développeur PlatinumGames a été contraint d’assurer à plusieurs reprises aux fans que la production se déroule comme prévu.

Plus tôt cette année, le créateur de la série Hideki Kamiya a donné de l’espoir en semblant laisser entendre qu’une révélation allait bientôt arriver, ce qui a conduit beaucoup à spéculer qu’elle serait présentée lors de l’événement numérique E3 – quelque chose qui ne s’est pas produit. Avec trois mois de 2021 restant au compteur, le temps presse pour toute sorte de nouvelles solides de Bayonetta 3.

Interrogé sur sa précédente taquinerie par nos amis de VGC, Kamiya a déclaré :

Ce n’était pas vraiment “quelque chose sortira cette année”, mais s’il y a un an, alors quelque chose devrait arriver, non? Si vous vous souvenez de la dernière fois, j’ai dit que même si tout le monde posait des questions sur Bayonetta 3, vous devriez peut-être dire à tout le monde de l’oublier pendant un moment. Je dois en quelque sorte garder cette position pour l’instant parce qu’en fin de compte, ce n’est pas à nous de décider quoi dire et quand le dire.

S’adressant également à VGC, le directeur du studio de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a déclaré :

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour le moment. Tout va bien.

Kamiya a ajouté que l’équipe derrière le jeu est bien consciente que les fans sont désespérés de le voir en action, et le studio est tout aussi désireux de le montrer – mais il semble que Nintendo garde Bayonetta 3 secret pour l’instant et a finalement la finale disons, car c’est la société qui publie le jeu (un point qui a été fait dans le passé) :

Même si tout le monde réclame de le voir, nous attendons vraiment, vraiment de le sortir aussi. Tous ceux qui travaillent sur le projet sont bien sûr très fiers de ce que nous faisons et veulent que tout le monde voie ce que nous faisons. Autant les fans l’attendent, autant nous attendons le jour où nous pourrons le montrer. Nous voulons que tout le monde nous encourage alors que nous courons vers la dernière ligne droite. Nous voulons le montrer aussi !

Pensez-vous que nous verrons quelque chose de Bayonetta 3 cette année ? Quand pensez-vous que le jeu sortira ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.