PlatinumGames confirme la diffusion en direct du “Super Summer Festival”

Image : PlatinumGames

PlatinumGames a annoncé qu’il organiserait bientôt un livestream “Super Summer Festival” – il aura lieu le 27 août à 20h00 Pacifique / 23h00 heure de l’Est, soit le 28 août à 4h00 au Royaume-Uni / 5h00 CEST. Aïe, pour ceux d’entre nous en Europe.

Il y aura une version anglaise de la présentation sur YouTube, avec PlatinumGames confirmant que l’émission durera deux heures et sera divisée en trois parties, promettant l’apparition de développeurs clés et dévoilant de nouveaux contenus. Les parties 2 et 3, en particulier, intéressent les joueurs de Switch.

Partie 1-Monde des démons

Les secrets du développement de WOD avec les invités spéciaux Matt Alt et Hiroko Yoda Infos sur New World of Demons

Partie 2-Sol Cresta

Sol Cresta Let’s Play avec le réalisateur Takanori Sato Informations sur l’événement Sol Cresta

Partie 3-Le merveilleux 101 : remasterisé

The Wonderful 101: informations sur le DLC remasterisé

Sol Cresta est attendu cette année sur Switch, avec de nouveaux détails sur le shmup émergeant relativement récemment; voici l’espoir d’une date de sortie officielle, quelle que soit la signification de « infos sur l’événement ». En ce qui concerne The Wonderful 101 Remastered, beaucoup de ceux qui ont soutenu le jeu sur Kickstarter en 2020 espèrent des nouvelles du DLC ‘Luka’, une aventure à défilement horizontal qui a été débloquée grâce à des objectifs étendus dans cette campagne de collecte de fonds.

Et oui, pour y remédier, Baïonnette 3 se distingue par son absence. PlatinumGames a répété à plusieurs reprises que le projet progressait et qu’il appartenait à Nintendo en tant qu’éditeur de déterminer ce qui est montré et quand.

Envisagez-vous de vous connecter et qu’espérez-vous voir de Sol Cresta et The Wonderful 101: Remastered DLC ?