Les Nintendo Directs sont une chose, mais pouvons-nous vous tenter avec un flux Very Sorry de Hideki Kamiya à la place ?

Oui, PlatinumGames a annoncé qu’il organiserait demain une diffusion en direct pour son prochain jeu de tir Sol Cresta. Le flux durera environ une heure, bien qu’aucun autre détail sur le contenu de l’émission n’ait été fourni.

Ce mardi, nous organiserons une diffusion en direct spéciale intitulée « SOL CRESTA: Hideki Kamiya’s Very Sorry Stream » dans laquelle nous partagerons les informations sur notre prochain jeu de tir #SolCrestahttps://t.co/HMco9qWLoghttps://t.co/ es1DVfXd9g – PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 1er novembre 2021