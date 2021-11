PlatinumGames retarde Sol Cresta, Hideki Kamiya déclare qu’un lancement en décembre n’est « pas possible »

Image : PlatinumGames

Le « Very Sorry Stream » de Hideki Kamiya vient de se terminer et si vous vous demandez pourquoi il s’appelait ainsi, c’est parce que PlatinumGames a dû retarder son prochain shoot them up, Sol Cresta.

Kamiya a annoncé cette nouvelle très tôt dans le stream. Alors que le jeu était initialement verrouillé pour une sortie le 9 décembre, il a maintenant été repoussé. Il n’y a pas encore de date, mais Kamiya dit qu’il n’est « plus possible » de lancer le titre à la date d’origine. Voici une traduction approximative de ce qu’il avait à dire :

« La date de sortie de Sol Cresta du 9 décembre… je travaille dur pour faire cette date, mais je suis vraiment désolé mais cette date de sortie n’est plus possible. Je m’excuse très sincèrement du fond du cœur… Nous sommes très sincèrement désolés pour vous faire attendre encore plus.

« … Nous nous excusons vraiment d’avoir retardé le jeu, mais certains problèmes de calendrier, certains problèmes de qualité sur lesquels nous voulons nous concentrer, assurez-vous que tout va bien, et nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie. »

Hideki et ses collègues ont en outre déclaré que le développement nécessitait un peu plus de temps et espéraient que les fans comprendraient. Pour le moment, il n’y a aucune autre information concernant la date de sortie du jeu.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Que pensez-vous de ce retard ? Laissez un commentaire ci-dessous.