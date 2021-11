Plats à emporter avant la semaine du championnat de football universitaire

Depuis le week-end d’ouverture de cette saison de football universitaire 2021, nous avons reçu des rappels hebdomadaires du courage défensif d’élite de la Géorgie. Les Bulldogs ont étouffé Clemson, à l’époque où cela était considéré comme impressionnant, et ont organisé une clinique d’étouffement offensif hebdomadaire de l’adversaire.

Alors que la saison de football universitaire s’est déroulée dans une merveilleuse cacophonie de crises, de départs et de surprises, il n’y avait pas eu de repoussoir évident pour les Bulldogs les mieux classés. L’Alabama a montré ce potentiel avant des sursauts de mortalité. La victoire de l’Oregon à Ohio State les a poussés dans la conversation. La marche de Cincinnati vers la perfection, combinée à leur défaite à la dernière seconde face à UGA l’année dernière, les a mis au clair dans cette conversation.

Mais ce n’est que lors de l’émasculation du n ° 4 de l’Ohio State contre le n ° 7 du Michigan State samedi qu’un match de calibre de destination n ° 1 contre le n ° 2 dans le sport s’est révélé. Dans la moitié de football la plus vertigineuse, impressionnante et époustouflante de 2021, l’Ohio State a marqué des touchés sur sept possessions consécutives en première mi-temps et n’a cédé aucun point.

L’État de l’Ohio a pris une équipe classée dans le top 10 et l’a déplacée autour du Horseshoe comme s’il s’agissait d’un Michigan directionnel. Parfois, plus comme l’évêque Sycamore.

Ils ont rempli la défense contre les passes suspectes de l’État du Michigan, transformé l’offre de contrat de 95 millions de dollars de Mel Tucker en une punchline Twitter et ont montré à quel point l’infraction de l’OSU peut être dévastatrice lorsque le quart-arrière CJ Stroud travaille avec une précision maximale.

Stroud a terminé 32-en-35 pour 432 verges. Pour être clair, ce n’était pas la défense de la Géorgie. Mais ce n’était pas non plus Otterbein. La défense contre la passe des Spartans s’est classée au 56e rang en termes d’efficacité, mais elle a généré plus de verges par la passe par match que n’importe quelle équipe du pays.

Miyan Williams (à droite) des Ohio State Buckeyes célèbre son touché en première mi-temps avec ses coéquipiers alors qu’il jouait à Michigan State samedi. (Gregory Shamus/.)

Et c’est pourquoi on s’attend à ce que les Buckeyes apparaissent au n ° 2 du classement des éliminatoires du football universitaire mardi. Le n ° 3 de l’Oregon a rendu deux énormes faveurs aux Buckeyes – ils ont suffisamment secoué le programme en septembre pour apporter des changements sismiques. Et puis ils ne se sont pas présentés à Salt Lake City, se faisant exploser 38-7 par l’Utah pour mettre fin aux espoirs des Ducks et de Pac-12 d’une place pour les éliminatoires du football universitaire.

L’histoire continue

La performance de l’Ohio State sera-t-elle suffisante pour franchir le n°2 de l’Alabama ? Les Crimson Tide n’atteignent pas le même crescendo que les Buckeyes, alors qu’ils ont remporté une victoire de 42-35 sur l’Arkansas samedi.

Cela fait suite à une performance apathique contre LSU. Ne soyez pas surpris si l’Alabama est pressé à Auburn (6-5) samedi, même à la suite de la séquence de trois défaites consécutives d’Auburn. L’Alabama n’y a plus gagné depuis 2015, et cela pourrait sauver la première saison largement oubliable de Bryan Harsin sur The Plains.

Quoi qu’il en soit, l’Ohio State a montré suffisamment d’éclat et de cohérence offensives ces dernières semaines pour qu’il soit amusant de les imaginer face à la Géorgie. Les Buckeyes ont la meilleure collection de récepteurs du sport – Chris Olave, Garrett Wilson et Jaxon Smith-Njigba – et un quart-arrière qui a acquis l’équilibre et l’expérience pour exploiter pleinement ces armes. Le demi de première année TreVeyon Henderson poursuit son ascension pour devenir l’un des joueurs déterminants du sport au cours des saisons à venir, car il totalise en moyenne plus de sept verges par course.

Voici la partie la plus sous-estimée d’un affrontement potentiel entre l’OSU et la Géorgie : la ligne offensive de l’Ohio State est l’une des rares du pays à pouvoir rivaliser avec le front défensif de l’UGA. La ligne offensive d’OSU a la taille – RT Dawand Jones (6-8, 360), RG Paris Johnson Jr. (6-6, 315) – et l’expérience avec LG Thayer Munford ayant enregistré 43 départs en carrière.

Le n°4 de l’Ohio State est entré dans le match avec le n°7 du Michigan State en tant que favori avec 19,5 points, donc l’idée qu’un grand comeuppance gravitationnel spartiate n’était pas si farfelue.

Mais peu de gens auraient pu imaginer la teneur implacable et impitoyable de l’éviscération 56-7 de l’État du Michigan par l’État de l’Ohio. Les Buckeyes n’ont pas seulement annihilé l’État du Michigan, ils ont réussi à modifier complètement la trajectoire d’un programme spartiate, la course au trophée Heisman et, en cours de route, la perception de la capacité de l’État de l’Ohio à remporter le titre national. La Géorgie est toujours la favorite, mais un fleuret fascinant a émergé.

Il y avait de bonnes nouvelles pour Michigan State samedi – toute idée que Mel Tucker parte pour un travail comme LSU dans ce cycle d’entraînement a disparu à la mi-temps. Le record de carrière de Tucker est tombé à 16-14 avec la défaite, et toutes les grandes notions de Tucker servant de réponse à un sang bleu malade ont été mises sur la glace. Tucker a été un très bon entraîneur pour Michigan State, et il continuera dans ce rôle dans un proche avenir.

L’État de l’Ohio doit encore se rendre au n ° 5 du Michigan la semaine prochaine. Cela ne devrait pas être le même calibre de balade, car le Michigan a la défensive n ° 7 du pays en matière d’efficacité des passes et la défense de score n ° 4. Le Michigan n’a vu aucune infraction proche de la classe de l’Ohio State, et les Buckeyes n’ont jamais joué aussi hostile qu’Ann Arbor.

Un autre test d’excellence pour l’OSU la semaine prochaine les consoliderait en tant que fleuret potentiel de la Géorgie, et le battement de tambour pour ce match ne ferait que battre plus fort alors que nous traversons les matchs de championnat et les éliminatoires de football universitaire.

Les séminoles tentent de gagner la Floride

À quel point les choses sont-elles capricieuses avec les écoles de conférence sur le pouvoir dans l’État de Floride ? Avec une victoire au Boston College samedi, Florida State s’est amélioré à 5-6 avec une chance d’être éligible pour le bowl et peut-être d’être le programme le mieux placé de l’État dans un avenir immédiat.

Une victoire en Floride samedi et une offre de bol lors de la deuxième saison de Mike Norvell feraient de FSU le plus stable des supposés Big Three de la Floride. Considérez que Miami est au milieu d’une transition de directeur sportif qui devrait entraîner un changement d’entraîneur. La Floride est en proie à une spirale brûlante qui comprenait une défaite éclatante en Caroline du Sud, une performance défensive historiquement mauvaise contre Samford et une défaite en prolongation au Missouri.

L’État de Floride ne canalise pas exactement les années 1990, mais il a une fiche de 5-2 lors de ses sept derniers matchs et a remporté des matchs consécutifs à trois points contre Miami et Boston College. Malgré la défaite déchirante contre Jacksonville State cette saison et le début de 0-4, FSU peut jouer dans le premier match de bowl sous Mike Norvell tandis que les autres écoles de Floride semblent sur le point de se recalibrer.

« C’est une énorme opportunité pour nous », a déclaré Norvell à Yahoo Sports après le match. «Pour que nos gars puissent aller là-bas pour avoir une chance de gagner l’État. Avec la victoire à Miami et l’opportunité d’aller à Gainesville, ça va être un grand défi pour nous.

Près de 75% de la liste de FSU sont des étudiants de première année et des étudiants de deuxième année, ce qui signifie qu’un jeu de boules offrirait une chance clé de se développer. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles le jeu de Floride occupe une place si importante. L’étudiant en deuxième année Jordan Travis a terminé avec trois passes de touché et 251 verges sur 20 pour 34 passes samedi contre le Boston College. FSU a une fiche de 5-2 dans les matchs qu’il a commencés cette année et de 0-4 dans les autres.

Une victoire de plus donnerait à Florida State une chance d’aider la jeune équipe à grandir un peu plus.

« Si nous pouvons trouver un moyen de réussir, vous aurez la chance de remporter un match de plus avec cette équipe », a déclaré Norvell. « C’est une opportunité de grandir et de développer beaucoup d’élan qui va se poursuivre dans le recrutement. »