Plats à emporter turcs : les ailiers envahissent le devant de la scène

Le Grand Prix de Turquie a servi un véritable spectacle l’année dernière, avec des qualifications sur sol mouillé, une course sur sol mouillé et une piste sans adhérence, tous les ingrédients d’un thriller ; idem cette année, mais malgré l’humidité, il y avait beaucoup plus d’adhérence, ce qui a rendu la course ennuyeuse.

Nous pouvons remercier Sergio Perez pour sa défense robuste contre Lewis Hamilton, car ce fut le seul moment fort de la course avec une mention de Carlos Sainz, dont la coupe dans le peloton était également divertissante, ce qui lui a valu le pilote du jour.

Alors que vendredi se déroulait, montrant que Mercedes avait un rythme supérieur, tandis que la RB16B de Red Bull était victime de la surface sablée par l’eau d’Istanbul Park (pour plus d’adhérence), la décision de donner à Lewis Hamilton un nouveau moteur semblait logique.

Mais la nature de la course humide en Turquie n’a pas servi Mercedes avec l’avantage que la pluie a donné à Red Bull et Max Verstappen en Russie. Le résultat a été un Hamilton mécontent qui s’est contenté de la cinquième place (plus à ce sujet plus tard) et a perdu la tête du classement des pilotes.

Maintenant, un écart de six points entre les prétendants au titre avec 6 courses à disputer n’est une raison pour aucun d’entre eux de gémir ou de jubiler, car si nous avons appris quelque chose cette saison, c’est tellement imprévisible qui rend les prédictions inutiles.

Et le Grand Prix de Turquie 2021 est la preuve de la volatilité de cette saison, ce qui nous amène à nos plats à emporter de Turquie.

Le goût sucré de la victoire 🍾#TurkishGP 🇹🇷 @ValtteriBottas pic.twitter.com/5vrAHW5gHH – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Wingmen Star et Aces jouent le second violon

Avec tout le respect que je dois à Perez et Valtteri Bottas et à leurs talents de pilote, ce sont des ailiers après tout, et leur travail consiste à faciliter la vie de leurs coéquipiers respectifs sur la piste, alors qu’ils se battent pour la couronne de Formule 1 des pilotes de cette année.

Les conditions du Grand Prix de Turquie, cependant, ont inversé les rôles, et les pilotes de soutien étaient les stars pour un changement, et ils ont « scintillé ».

Maintenant, Bottas a hérité de la pole dimanche en raison de la pénalité de Hamilton, mais à son crédit, il n’était qu’à 0,130 seconde du rythme en Q3, et a été irréprochable dès l’extinction des feux. Gardez à l’esprit qu’il a dû faire face à Verstappen au début de la course, mais il a eu la meilleure réaction, a gardé sa position et a parfaitement géré sa course dès lors.

Ce qui était plus intéressant, c’était la manière avec laquelle Bottas traitait ses pneus le jour de la course. Cet aspect de sa conduite n’était pas son meilleur, surtout par rapport aux compétences de gestion des pneus de Hamilton.

Istanbul 2021 a été un moment glorieux pour Bottas, par rapport à sa course au spin-fest 2020, qu’il a terminé misérable 14e.

On se demande vraiment comment le Finlandais se sentirait – après sa Turquie 2021 – d’aller chez Alfa Romeo l’année prochaine, et la vraie perspective que sa dixième victoire en course soit en fait sa dernière !

Quant au deuxième ailier de l’intrigue de la saison 2021 de F1, Perez a vraiment justifié pourquoi Red Bull l’a signé et a prolongé son contrat pour 2022.

Bien qu’il soit parti plus bas sur la grille, son rythme de qualification manquait encore, pendant la course, il était la clé parfaite dans les travaux d’Hamilton.

Avec Lewis grimpant assez facilement pour la 11e place, son élan s’est arrêté sur l’aileron arrière de Perez et il était préférable de s’entraîner à lire un peu de japonais.

Perez ne sera jamais dans la ligue de Hamilton en tant que pilote, et le Red Bull était plus lent que Mercedes ce jour-là, ce qui rend la défense acharnée du Mexicain contre le septuple champion d’autant plus impressionnante.

Il a donné à Verstappen l’écart dont il avait besoin pour s’arrêter et était là pour décrocher la dernière place sur le podium une fois tous les arrêts aux stands terminés. Travail bien fait.

Avec Verstappen acceptant poliment le fait que la victoire n’était pas à gagner et Hamilton ayant ses propres problèmes à gérer, les ailiers ont eu leur moment au soleil, jeu de mots voulu.

« J’ai l’impression que j’aurais dû rester en dehors » @LewisHamilton réfléchit à la stratégie de course de Mercedes à Istanbul Park#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/Lmp7QYl135 – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Un moment « ce qui a pu être » pour Hamilton

Alors que je regardais la course et que j’écoutais le débat entre Hamilton et son équipe sur l’opportunité d’aller au stand pour les nouveaux Inters ou non, avec la perspective qu’il pourrait finir la course avec le même train de pneus, et peut-être gagner aussi, j’ai pensait que le premier point à retenir de la course serait : « Lewis Hamilton – Tire Whisperer »

Mais nous ne saurons jamais ce qui aurait pu être, n’est-ce pas maintenant ?

Désormais, les avis seront partagés sur ce point. L’équipe aurait-elle dû laisser Hamilton continuer ? L’équipe a-t-elle eu raison de l’obliger à s’arrêter ? Auraient-ils dû lui faire davantage confiance ?…

La liste est longue, mais l’équipe a fini par forcer Hamilton à rentrer au stand bien trop tard, que les tours restants n’étaient pas suffisants pour le sortir de la phase de granulation des pneus, et le reste appartient maintenant à l’histoire.

Mais je mettrais la balle dans le camp de Hamilton, pourquoi n’a-t-il pas annulé son équipe et n’est-il pas resté aussi confiant qu’il le prétendait?

S’il était resté à l’écart et était monté sur un podium, oubliant une victoire, il aurait été à nouveau le « Driving God », non pas qu’il ait besoin de prouver quoi que ce soit, mais imaginez les réactions à un tel exploit.

Maintenant, nous ne pouvons pas faire de comparaison directe, mais Sebastian Vettel sentait fortement qu’il devait essayer les slicks, ce qui s’est avéré être un évanouissement du cerveau par le quadruple champion, mais à son honneur, il est resté fidèle à son instinct et a pris l’entière responsabilité du terribles conséquences.

Hamilton n’aurait-il pas dû faire de même ? Un moment « ce qui aurait pu être ».

Un débriefing #TurkishGP avec (un très froid) @DanielRicciardo. ?? Pas notre week-end cette fois, mais il y en a beaucoup plus dans la saison. pic.twitter.com/nFyNy8iYb0 – McLaren (@McLarenF1) 10 octobre 2021

Ricciardo conduit-il pour McLaren ou Ferrari ?

Maintenant, ce titre est peut-être un peu trop dur. Bien sûr, il conduit pour McLaren, il porte une salopette en papaye après tout. Mais honnêtement, les performances de Daniel Ricciardo donnent à Ferrari un avantage dans la lutte pour la troisième place du classement des constructeurs.

Ferrari a mentionné à plusieurs reprises que la troisième place des constructeurs cette année n’est pas une priorité pour eux, mais obtenir leurs sommes correctes avec la voiture 2022 l’est. Ils ont donc pris la décision stratégique de se concentrer sur l’année prochaine et d’arrêter le développement de leur SF21 au début de cette saison.

Mais comme Ricciardo n’a toujours pas compris sa monture cette année, ce ne sera pas une surprise si Ferrari obtient cette troisième position malgré tout. Gardant à l’esprit les performances de Charles Leclerc et Carlos Sainz récemment, Ferrari a regagné le terrain perdu dans sa bataille avec l’équipe basée à Woking, car ils ont réduit l’écart à 7,5 points seulement.

Peu importe à quel point Lando Norris est bon, il ne peut malheureusement pas lutter seul contre les pilotes de la Scuderia avec son coéquipier AWOL.

Nous espérions tous qu’après sa victoire à Monza, le vrai Honey Badger serait de retour, mais d’après l’état actuel des choses, c’était peut-être une fausse aube… Des temps intimidants pour l’Australien.

Hamilton et Perez ont servi un régal avec cette mini bataille 🍿#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jOTcurRWue – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Honda

Red Bull a décidé de célébrer à nouveau ses partenaires Honda, actuellement dans leur dernière saison en F1. La livrée unique des voitures Red Bull était tout simplement un spectacle à voir, et on se demande pourquoi la tenue de boissons énergisantes ne fait pas quelque chose de différent avec sa livrée à dominance bleue. Eh bien, ils doivent commercialiser leurs boissons gazeuses, mais les fans de F1 sont égoïstes de cette façon.

Retour à Honda. Ils ont parcouru un long chemin depuis leurs débuts rapides en 2015, où ils n’étaient pas préparés et ont subi toute la colère de McLaren pour les mauvaises performances, c’est-à-dire jusqu’à ce que les gens de Woking se réveillent après être passés à Renault Power et découvrent leur châssis était, eh bien, de la merde.

Le partenariat de Honda avec Red Bull et Toro Rosso (maintenant AlphaTauri) a rajeuni le constructeur japonais, et leur développement a été pour le moins impressionnant. Après tout, il n’est jamais facile de faire face aux exigences d’Helmut Marko et de Christian Horner. Cyril Abiteboul connaît le mieux.

La dernière fois que Honda a quitté la F1, Brawn GP, ​​né des cendres de leur opération de F1, a remporté les deux titres en 2009. Au moins cette fois, ils peuvent remporter le titre avant de partir au coucher du soleil.

Une entreprise avec l’héritage du sport automobile de Honda mérite exactement cela.

Joie pour @SchumacherMick et @HaasF1Team après s’être frayé un chemin jusqu’au Q2 à Istanbul 🙌 👊#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/rBWuScqaYg – Formule 1 (@F1) 9 octobre 2021

Coups rapides

Félicitations à Mick Schumacher pour ses brillantes qualifications, mettant son Haas en Q2, là où il ne devrait jamais être, et ayant un bon début de course avant que Fernando Alonso ne le touche et ne gâche son après-midi. Quoi qu’il en soit, il a réussi à battre son coéquipier Nikita Mazepin, qui semble avoir un problème avec le concept de drapeaux bleus.

Une lueur d’espoir pour Yuki Tsunoda d’AlphaTauri, atteignant la Q3 samedi et montrant une brillante défense contre Hamilton, avant de faire tourner sa voiture plus tard pendant la course.

Une relance impressionnante de Carlos Sainz, partant de l’arrière et terminant huitième, pas aidé par une autre ancienne Ferrari pitstop. L’Espagnol a réussi de beaux dépassements un jour où il était à son brillant et discret.

Certaines passes ont été plus fluides que d’autres pour Carlos Sainz alors qu’il se frayait un chemin à travers le terrain de P19 à P8 😮#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/vFU1vGGNAu – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021