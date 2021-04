Play MPE se développe sur le marché latino en plein essor

Après s’être imposé comme l’un des principaux fournisseurs d’outils de promotion et de découverte de la musique aux États-Unis, en Europe et en Australie, Play MPE a officiellement dévoilé des plans ambitieux pour se développer sur le marché latin à croissance rapide.

Depuis 2003, Play MPE (et plus particulièrement son application de promotion Caster) se concentre sur l’aide aux artistes et labels de plus de 100 pays pour faire connaître les nouveautés. La proposition est assez simple: Play MPE permet à ses clients de diffuser en toute sécurité des campagnes de promotion de la musique professionnelle directement aux principaux créateurs de goût mondiaux.

De plus, la plate-forme Play MPE fournit l’application que les programmeurs radio, les superviseurs musicaux, les conservateurs (détaillants, restaurants et compagnies aériennes) et les professionnels des médias utilisent pour y accéder. Play MPE’s Player est une bibliothèque musicale sécurisée qui comprend des fichiers WAV, des codes ISRC, des informations sur l’auteur-compositeur et du matériel de presse. Dans les coulisses, Play MPE est souvent la plate-forme qui aide les chansons à succès à commencer le voyage vers une proéminence commerciale, en mettant l’accent sur l’aide à la création de pistes aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Maintenant, en capitalisant sur les possibilités considérables associées à la conduite de campagnes promotionnelles mondiales pour les artistes des marchés émergents, Play MPE, basée à Vancouver, étend officiellement sa portée sur le marché latin.

L’idée derrière ce passage sur le marché latin axé sur la croissance est assez simple: l’amélioration de la visibilité et de l’accessibilité des pistes d’artistes contribuera aux réalisations commerciales mondiales dans le paysage musical actuel axé sur le streaming. Par conséquent, Play MPE a élargi ses listes de distribution approuvées aux États-Unis pour assurer une couverture maximale dans tous les formats latins américains et a téléchargé une multitude de pistes d’arrière-catalogue, de toutes sortes d’artistes latins, sur Player.

Du côté du personnel, l’entreprise de 18 ans a une équipe sérieuse qui travaille pour faire de l’expansion latine un succès. La professionnelle des opérations Gina Hernandez s’engage à faire en sorte que les expériences client soient aussi positives – et valables – que possible, tandis que l’ancienne vice-présidente de Nielsen Music / BDS, Stephanie Friedman, continue de défendre l’expansion de Play MPE sur le marché latin pour Play MPE.

Carlos Perez, qui a été vice-président de Sony Latin US pendant plus d’une décennie, mène la charge. Perez a récemment rejoint la plateforme de promotion et de découverte à service complet en tant que responsable de compte senior. L’ancien supérieur EMI canalise sa vaste expérience dans le lancement de l’extension Play MPE Latin.

«Nous apprécions la relation entre l’expéditeur et le destinataire et nous voulons nous assurer que nous entretenons et soutenons leurs besoins respectifs», a déclaré Friedman à Digital Music News. «Notre service offre à la communauté hispanophone un moyen alternatif simple mais essentiel de diffuser son contenu de manière sécurisée et efficace à la cible souhaitée.»

DMN était plus qu’heureux de contribuer à l’expansion du marché latin. À long terme, cet engagement à fournir aux pays hispanophones des options fiables de diffusion de contenu et de promotion permettra aux créateurs de goût et aux professionnels de l’industrie de trouver des créateurs talentueux considérablement plus facilement. Avec Play MPE, lancer une campagne promotionnelle via Caster et proposer des versions accessibles aux créateurs de goût dans Player a le potentiel de débloquer des opportunités de carrière sur les marchés du monde entier – au bénéfice ultime des fans.

Par exemple, la récente campagne de Play MPE pour «Las Puertas Del Cielo», une chanson des stars de Bachata, originaires de la République dominicaine, Anthony Santos et Manny Cruz, a permis au morceau de s’appuyer sur sa solide performance nationale et de faire sensation à l’étranger. Daddy Yankee, Gilberto Santa Rosa et Calibre 50 font partie des artistes bien connus qui ont de la musique sur Player, dont Selena Gomez.

Indépendamment de ce qu’ils ont réalisé chez eux, les artistes – qu’il s’agisse d’actes ultra-populaires ou de créateurs émergents – peuvent développer une présence sur de nouveaux marchés à l’aide de services de promotion et de découverte de confiance.

De plus, les mélomanes d’aujourd’hui sont habitués à pouvoir accéder et diffuser instantanément toutes sortes de musique d’un simple clic. Le streaming représente la grande majorité des revenus de la musique dans la plupart des pays, y compris les États-Unis, et le secteur est résolument différent de ce qu’il était il y a 20 ans – ou même cinq ans en arrière.

Play MPE affirme que sa plate-forme, qui comprend à la fois les applications Caster et Player, vise à aider les créateurs, les professionnels de l’industrie et d’autres à suivre le rythme de ces changements sans précédent du côté de la promotion et de la découverte. Une partie du problème est que les solutions de bricolage, tout en étant immédiatement attrayantes, peuvent ne pas donner les mêmes résultats – et inspirer la même confiance. Et comme la concurrence de l’industrie de la musique est plus prononcée que jamais, il est impératif que les artistes et les labels prennent toutes les mesures possibles pour préparer leurs sorties au succès.

La plateforme Play MPE se veut simple et accessible, même pour ceux qui s’opposent à la technologie. L’objectif est d’éliminer le désordre, les courriels et les liens sans fin, ainsi que le chaos général entourant la diffusion et la découverte de musique aujourd’hui. La solution est de tout regrouper en un seul endroit pour les artistes, les labels, les promoteurs, les programmeurs et toute autre personne impliquée dans la croissance d’une chanson.

En plus de se plonger dans le marché latin, Play MPE renforce également sa présence au Canada et en Afrique du Sud, dans le cadre d’un effort global visant à optimiser la découverte et la promotion de la musique pour tous les artistes. Et en utilisant Caster et Player, les créateurs de ces régions feront un pas important vers la recherche de nouveaux publics et de nouveaux fans.

