Les guitares Fender sont emblématiques. Ils ont un look, une aura de raffinement élégant qui dit “Joue-moi, joue-moi fort, joue-moi subtilement et joue-moi bien.” Notre célébration de cet instrument unique rend hommage à Clarence Leonidas “Leo” Fender, le fondateur de la Fender Electric Instrument Manufacturing Company, né le 10 août 1909.

Pour de nombreuses personnes d’un certain âge, leur première connaissance de la Fender Stratocaster a été sur la pochette de l’album Chirping Crickets de 1957, sur lequel mon pote houx tient sa guitare. Deux ans plus tôt, Buddy est entré chez Adair Music à Lubbock, au Texas, et a troqué sa première guitare électrique contre une toute nouvelle Fender Stratocaster, qui coûtait à l’époque plus de 300 $. Cela équivaut à environ 2 900 $ aujourd’hui.

Quatre ans plus tard, sur la pochette du premier album des grands instrumentistes britanniques The Shadows, Hank Marvin tient (certes pas aussi visiblement) la Stratocaster qu’il avait achetée après avoir vu Holly’s sur l’album Crickets. Demandez à n’importe quel guitariste britannique qui est venu après les Shadows et presque tout le monde admettra avoir été impressionné par la Stratocaster rouge et blanche de Hank.

Avant la Stratocaster, il y avait la Telecaster, la première guitare électrique à corps solide ; le modèle de production initial à un seul pick-up est apparu en 1950 et s’appelait l’Esquire. Il est connu pour son ton brillant, riche et tranchant, appelé le twang de la telecaster, ainsi que pour son ton doux, chaud et blues. Tout dépend du micro utilisé – micro « chevalet » pour le twang et « manche » pour le son moelleux.

Au début, ce sont les musiciens country qui privilégient la Telecaster. James Burton, le magicien de la guitare qui a joué avec Elvis Presley et Rick Nelson, était l’une de ses premières stars. Eric Clapton joué un Tele alors qu’il était avec les Yardbirds et Foi aveugle. Roi du blues de Chicago, Des eaux boueuses, était un autre qui favorisait la Telecaster, tout comme Albert Collins, Stax man et Booker T et le guitariste de MG Steve Cropper.

Lors de la dernière apparition en direct de Les Beatles, sur le toit de l’immeuble Apple, George Harrison joué une Telecaster sur mesure. Jimmy Page en a joué un sur le solo de Led Zeppelinest l’intemporel « Stairway to Heaven ».

La Stratocaster est arrivée en 1954 et elle reste un pilier des groupes de rock et à peu près tous les autres types de groupes. Aujourd’hui, vous pouvez acheter une Strat signature Eric Clapton, ainsi que celles approuvées par Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, John Mayer, copain gars, Robert Cray, Ritchie Blackmore (photo ci-dessus) et Kenny Wayne Shepherd.

Dès que vous entendez les notes d’ouverture de Détroit‘ “Les sultans du swing,” joué bien sûr par Mark Knopfler, tu sais que c’est une Strat. Le ton le trahit, mais vous devez être un guitariste de sa stature imposante pour le faire chanter si bien.

Clapton a utilisé la Stratocaster qu’il a appelée “Brownie” sur l’album Layla and Other Assorted Love Songs de Derek et les dominos. Eric avait acheté Brownie pour 400 $ au Sound City de Londres, lors d’une tournée avec Crème en mai 1967. Elle a un corps en aulne, une finition sunburst bicolore, un manche en érable, un acheminement en skunk-stripe et des incrustations de points noirs. Fabriqué en 1956 avec le numéro de série 12073, on le voit sur la couverture de son 1970 premier album solo Eric Clapton.

En juin 1999, Clapton a vendu la guitare chez Christie’s à New York pour aider à collecter des fonds pour son organisation de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme, Crossroads Centre. Brownie s’est vendue 497 500 $, devenant la guitare la plus chère jamais vendue à l’époque – seulement pour être éclipsée par l’autre guitare préférée de Clapton, Blackie, qui vendu 959 500 $ en 2004. Brownie peut être vu à l’Experience Music Project à Seattle, Washington.

Un autre morceau emblématique de Fender est le Pierres qui roulent’ “Little Red Rooster”, sur lequel Brian Jones joue une Telecaster. En 1981, lorsque le groupe a joué au Hampton Coliseum, ils ont fait un bis avec “(I Can’t Get No) Satisfaction”. Avec Mick Jagger drapé dans sa cape Union Jack/Stars and Stripes, Keith Richards des riffs et des centaines de ballons colorés tombant du toit, un fan charge sur scène.

Keith fait une embardée, le ventilateur revient pour une deuxième passe et en un instant, le Stone sort son Fender et frappe le gars autour de la tête avec. Le fan trébuche, la sécurité l’escorte de la scène et Keith continue comme si de rien n’était. Malgré l’attaque, la Telecaster reste dans le ton. Selon Keith, “Cette fichue chose est restée dans l’air, et c’est la meilleure publicité pour Fender que je puisse vous donner.”

Nous avons mis en place un Liste de lecture de 60 pistes en hommage à Fender et à part ce que nous avons déjà mentionné, il présente de la musique de Pink Floyd, avec David Gilmour en solo mémorable sur « Comfortably Numb »; Joe Walsh dans son James Gang journées, Jimi Hendrix, Violet foncé, les garçons de la plage, Stevie Ray Vaughan, Robin Trower et Jeff Beck ainsi que de nombreux autres morceaux, certains bien connus, d’autres moins connus.

Écoutez la liste de lecture Fabulous Fender de uDiscover Music.