Play2Earn Game of Truth d’Era7 lance la première vente NFT

Singapour, le 6 décembre 2021 – Era7 : Game of Truth basé sur BSC (Binance Smart Chain) ouvrira ses portes les ventes de leur premier lot de coffrets mystères NFT le 20 décembre 2021 , ouvrant la voie à la sortie du jeu le plus attendu d’Era7. -to-Earn NFT Trading Card Game au cours du premier trimestre de 2022.

Le voyage d’Era7 dans l’espace de jeu blockchain est soutenu par certains des plus grands noms de l’industrie, qui se sont ralliés à sa vision et à sa mission. À ce jour, Era7 a achevé son tour de table et un premier tour de table de financement privé, menés par Hashkey et MOBOX, et une douzaine d’autres sociétés de capital-risque et institutions renommées, dont Huobi Ventures, OKEx Blockdream Ventures, Good Games Guild (GGG). ), AU21 Capital, AlphaCoin. Fonds, Waterdrip Capital et plus encore.

Les fonds iront au développement continu du jeu, ainsi qu’au marketing et aux opérations. En particulier, en plus d’investir, MOBOX rejoindra également Era7 en tant que consultants co-développeurs, fournissant un support technologique pour le développement de Game of Truth.

Une excellente opportunité d’accéder à des prix NFT privilégiés

La prochaine vente NFT offre une bonne opportunité aux premiers supporters de bénéficier du prix privilégié de cartes de commerçant uniques. Dans le premier lot de NFT en vente, alors que les Mystery Box ont le prix le plus bas, les acheteurs pourront profiter de prix privilégiés sur toutes les cartes à collectionner NFT. Dotées de caractéristiques différentes, toutes les cartes ont une valeur intrinsèque dans le jeu et peuvent avoir un potentiel de hausse considérable sur le marché du TCG, car les cartes à collectionner gagnent en valeur parallèlement à la croissance de la popularité du jeu et à la pénurie correspondante de cartes NFT sur les marchés ouverts.

En fait, pour les fans du jeu, c’est l’occasion idéale de collecter stratégiquement des cartes et de vous positionner tôt dans le jeu, sans parler d’une excellente opportunité d’investir tôt aux prix NFT les plus bas pour un profit futur.

Selon Era7, ils mettront également en œuvre un largage NFT juste avant les ventes NFT pour récompenser la communauté pour son soutien et son engagement continus envers Game of Truth.

Game of Truth vise à être une référence pour les jeux de cartes à collectionner NFT

Era7 : Jeu de la vérité est le premier jeu de cartes à collectionner à implémenter le concept de NFT et DeFi pour captiver les joueurs avec ses fonctionnalités uniques Play2Earn. Conçu pour amener les joueurs traditionnels à GameFi, Era7 leur donne, ainsi qu’aux joueurs de blockchain, la possibilité de gagner, de posséder et d’échanger des objets de jeu avec une valeur monétaire réelle.

En proposant un jeu au rythme rapide et modestement compétitif, alliant combat et stratégie, Game of Truth espère devenir le choix de tous les joueurs. Dans une partie de trois minutes, les joueurs peuvent réfléchir à la façon de configurer et d’élaborer des stratégies pour leurs meilleurs decks en PVP (joueur contre joueur), PVE (joueur contre environnement) et d’autres types de tournois pour gagner la partie et le jeton. récompenses.

Les développeurs d’Era7 visent à établir une approche axée sur le marché du jeu de la vérité. En combinant une technologie de pointe et de nouvelles innovations de jeu révolutionnaires, l’objectif de Game of Truth d’être une référence TCG dans le monde de GameFi semble prêt à décoller.

À propos d’Era7 : Jeu de la vérité

Era7: Game of Truth est un jeu de cartes à collectionner (TCG) basé sur NFT Play-To-Earn. Il offre la combinaison parfaite de jeu traditionnel et de finance décentralisée (DeFi) pour les joueurs, offrant une expérience de jeu divertissante et offrant une possibilité de gagner.

Selon l’ancien folklore d’Era7, les sept races du continent de la vérité se battent pour la suprématie tout au long de l’année, pour concourir pour le titre de « roi de la vérité ». Le vainqueur du Jeu de la Vérité apparaît comme le souverain du continent dans lequel lui et sa race jouissent des plus grands honneurs sur terre.

Fondé par des membres de l’équipe de base de développeurs de jeux de renommée internationale avec plus de 15 ans d’expérience précieuse tels que Com2uS, NCsoft, Nexon et Netmarble, Era7 est soutenu par les principaux investisseurs en capital-risque et les institutions blockchain telles que Hashkey, MOBOX, Huobi Ventures, OKEx Blockdream Ventures, Good Games Guild (GGG), AU21 Capital, AlphaCoin Fund, Waterdrip Capital, etc.

Era7: Liens officiels du jeu de la vérité

Site Web : https://www.era7.io

Twitter : https://twitter.com/Era7_official

Télégramme : https://t.me/Era7_Official

Télégramme (chinois) : https://t.me/Era7_Official_CH

Discord : https://discord.com/invite/jtFRzTv5Zw