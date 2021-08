Playbetr devient le partenaire de paris en ligne officiel du Paris Saint-Germain en Amérique latine Crypto new media

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Le Paris Saint-Germain a signé un accord de partenariat régional exclusif de trois ans avec www.Playbetr.com, l’un des principaux fournisseurs de paris en ligne d’Amérique latine. Le club parisien est aujourd’hui l’un des clubs les plus populaires d’Amérique latine, notamment au Brésil, qui est le pays d’origine de nombre de ses anciens et actuels joueurs. Playbetr bénéficiera ainsi de la popularité toujours croissante de l’un des clubs sportifs les plus influents au monde en Amérique latine et obtiendra des droits marketing exclusifs pour ses utilisateurs.

Dans le cadre de l’accord, Playbetr bénéficiera de l’installation de la technologie Digital Overlay® au Parc des Princes, qui ciblera le public latino-américain. Ce système innovant, le premier du genre en France, géolocalise les publicités diffusées sur les écrans LED autour du terrain en adaptant les messages à l’audience du diffuseur.

Playbetr bénéficiera également de sièges VIP pour les matchs à domicile au Parc des Princes, de séances d’accueil des légendes du club, de maillots et de souvenirs dédicacés, d’événements privés au Parc des Princes, ainsi que d’expériences « l’argent ne peut pas acheter » pour Playbetr clients, clients et employés. De plus, Playbetr aura accès aux plateformes numériques du Paris Saint-Germain, y compris les publications des jours de match pour promouvoir des offres spéciales. La plateforme de paris offrira également à ses clients des cotes améliorées pour les matchs du Paris Saint-Germain et collaborera sur des promotions spéciales développées en association avec le club.

« Nous sommes ravis d’accueillir Playbetr dans la famille du Paris Saint-Germain, en tant que premier partenaire de paris officiel du club en Amérique latine », a déclaré Marc Armstrong, directeur des partenariats du Paris Saint-Germain. “Nous pensons que Playbetr sera un partenaire idéal pour le club, et ensemble, nous serons en mesure d’atteindre et de nous engager davantage avec notre base de fans en croissance rapide en Amérique latine. L’attrait unique du Paris Saint-Germain et de ses joueurs dans la région fait du club la plate-forme idéale pour que Playbetr développe sa marque.

Marvin Jones, directeur marketing de Playbetr, a également commenté : « Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec le club de football le plus élitiste et le plus excitant au monde. Dans le football, comme dans les paris, la performance est primordiale. Le Paris Saint-Germain s’est bâti une solide réputation d’excellence sur et en dehors du terrain, et nous sommes impatients d’étendre encore plus l’influence de la marque à travers le monde.

À propos du Paris Saint-Germain

Le club de football du Paris Saint-Germain a été créé en 1970 et a célébré son 50e anniversaire en 2020. Depuis le rachat du club par QSI en 2011, il s’est transformé pour devenir l’un des meilleurs clubs de football au monde et des marques de sport mondiales. Le club a remporté 27 trophées en seulement dix ans, pour un total de 43 dans son histoire, ce qui en fait le club de football le plus titré de France. Le Paris Saint-Germain a attiré de nombreux grands joueurs dont Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, et actuellement Neymar Jr et Mbappé, tous deux classés parmi les quatre meilleurs joueurs du monde. La popularité internationale du club ne cesse de croître. C’est maintenant l’un des clubs les plus suivis au monde, passant de zéro à une communauté de plus de 100 millions de followers sur les réseaux sociaux en seulement dix ans. Ce club sportif pionnier – qui comprend des équipes de football masculin, de football féminin, de handball et de judo – a été l’un des premiers clubs sportifs à se lancer dans l’eSport en 2016. Redonner à la communauté est fondamental pour le club, ce qui a considérablement augmenté la capacité de sa Fondation pour développer des programmes d’envergure pour les jeunes défavorisés.

À propos de Playbetr

Playbetr est une crypto-monnaie sous licence de premier plan, spécialisée dans les paris sportifs et les casinos, offrant le meilleur du divertissement de jeu en ligne. Playbetr propose plus de 50 000 pré-matchs et 30 000 sélections en direct chaque mois, ainsi que plus de 1 500 jeux de casino de plus de 30 fournisseurs. La communauté Playbetr est la communauté de jeux en ligne à la croissance la plus rapide, avec des tournois, des jackpots, des courses de rake, des bonus et les meilleures promotions.

La source