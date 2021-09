Playbook PLI bon, mais Make in India a besoin de plus

Pour un investissement supplémentaire de Rs 2-2,5 lakh crore, la valeur de production supplémentaire qui pourrait être générée au cours des 5 à 7 prochaines années est estimée à Rs 30-35 lakh crore.

La part du secteur manufacturier dans le PIB de l’Inde est tombée à 15,6% au cours de l’EX20 et y est restée au cours de l’EX21, en baisse par rapport au sommet de 16,8% de l’EX18. Un document stratégique lancé par la Direction de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) il y a quelque temps, sur la réforme de la croissance industrielle, se concentrait sur la nécessité d’augmenter la part du secteur manufacturier à 20 % d’ici 2025. Cela ressemble à une grande question maintenant, compte tenu des perturbations dues à la pandémie, mais le programme d’incitation liée à la production (PLI) pourrait néanmoins prendre la part de près. En effet, même s’il encourage la production locale, il réduit la facture des importations et augmente les recettes d’exportation.

Pour un investissement supplémentaire de Rs 2-2,5 lakh crore, la valeur de production supplémentaire qui pourrait être générée au cours des 5 à 7 prochaines années est estimée à Rs 30-35 lakh crore. Selon Kotak Institutional Equities, une valeur ajoutée nominale supplémentaire d’environ Rs 2 lakh crore, en moyenne, est possible chaque année, ce qui se compare à une valeur ajoutée moyenne de fabrication de Rs 1,3 lakh crore au cours des 10 années jusqu’à FY19. C’est un bond de plus de 50 %, mais cela ne peut se matérialiser que si le projet se met en place. Jusqu’à présent, les progrès ont été quelque peu lents. Sur les 13 secteurs pour lesquels les dépenses ont été finalisées, des orientations doivent être définies pour quelques-uns ; dans d’autres, les préoccupations de l’industrie doivent être prises en compte. Pour un couple – produits textiles et automobiles – les programmes attendent l’approbation du Cabinet.

Nous n’avons pas non plus beaucoup entendu parler du comité chargé de promouvoir la fabrication dans les domaines de la haute technologie plus tôt cette année. Une note officielle de mars rédigée en bureaucrate semblait indiquer que le comité définirait une stratégie pour faciliter les investissements et la production dans les secteurs à forte intensité technologique, y compris les semi-conducteurs, et faciliterait également le processus d’obtention des approbations, etc. Étant donné que les constructeurs automobiles ont du mal à s’approvisionner en puces – d’abord, Maruti a déclaré qu’il serait obligé de réduire la production, et maintenant ses M&M – l’urgence de la situation ne peut être perdue pour personne. Le fait que le document de stratégie du DPIIT ne se soit pas concentré sur les composants automobiles, étant donné que le secteur automobile dépend des importations pour une gamme de composants et est l’un des plus gros employeurs du pays, est déconcertant. Soit dit en passant, la dépense PLI pour le secteur auto-plus-composants est la plus importante, à Rs 58 000 crore. Mais le gouvernement semble se demander s’il faut autoriser les fournisseurs d’origine chinoise à investir ; de plus, il ne semble pas pouvoir se concentrer sur une année de référence. En outre, une dépense de Rs 6 322 crore pour les aciers spéciaux, visant à plus que doubler la production par rapport aux niveaux actuels de 18 millions de tonnes et offrant des incitations de 4 à 15 %, a été autorisée, mais nécessite quelques touches de finition.

Le playbook PLI est bon, mais tous les 13 secteurs ne sont pas susceptibles d’attirer le genre d’intérêt que le secteur des téléphones portables a ; pour que cela se produise, le gouvernement doit redoubler d’efforts pour satisfaire les besoins des fabricants. Cependant, il ne faut pas aller trop loin et céder au lobbying. Il est vrai que l’initiative Make-in-India n’a pas porté ses fruits et, malgré une forte baisse des impôts sur les sociétés, ni les entreprises étrangères ni locales n’ont beaucoup investi. Les hommes d’affaires locaux préféreraient faire pression pour des droits d’importation élevés plutôt que de se mettre en place et de devenir compétitifs. Les dépenses de PLI doivent produire des retours sous la forme d’emplois et de substitutions d’importations intéressantes, nous permettant de faire partie de certaines chaînes d’approvisionnement mondiales.

