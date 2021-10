Playboy a lancé la collection NFT Iconic Rabbitars

Playboy sortira 11 953 lapins distincts.

Les lapins peuvent avoir d’autres attributs comme des oreilles et des chapeaux et des traits liés à l’occupation.

PLBY Group, Inc., propriétaire de la marque de style de vie légendaire Playboy, a présenté sa nouvelle collection NFT : Playboy Rabbitars. Playboy sortira 11 953 lapins distincts, des figurines de lapin 3D, sous forme NFT. Inspiré par le symbolisme, la tradition et la légende de Playboy. Chaque lapin aura des caractéristiques distinctes, certaines plus rares que d’autres.

Conçu par l’équipe spécialisée Web3 Innovation de Playboy en collaboration avec Possible Studios et WENEW, le studio d’art et la startup technologique blockchain co-fondée par Michael Winklemann et Michael Figge. Les Rabbitars sont des NFT sur la Blockchain Ethereum en tant que jetons ERC-721 hébergés sur IPFS (le système de stockage de fichiers décentralisé du Metaverse).

Basé sur l’art et l’histoire éditoriale des Playboys

En plus des traits des cheveux et du visage, les lapins peuvent avoir d’autres attributs comme des oreilles et des chapeaux et des traits liés à l’occupation. En fait, certains des lapins et qualités les plus rares de la collection, influencés par des domaines clés de l’histoire de l’art et de l’édition de Playboy.

Playboy Rabbitars au prix de 0,1953 Ethereum sur le site officiel de Playboy Rabbitar en trois ventes : La pré-vente pour les collectionneurs payants d’Eth sur liste blanche aura lieu du 24 au 26 octobre. L’enchère publique pour les payeurs Fiat/USD, prévue le 26 octobre (suite à la fin de la vente en liste blanche). Aura lieu le 27 octobre pour les collectionneurs payants Eth.

Les collectionneurs auront besoin d’un portefeuille Ethereum, qu’ils paient en USD ou en Ethereum. Les collectionneurs de la liste blanche Eth peuvent acheter jusqu’à deux lapins. Jusqu’à dix Lapins max limite d’achat lors des deux enchères publiques.

Avec la blockchain, Playboy espère améliorer l’interaction des clients avec le style de vie Playboy et établir de nouveaux forfaits d’adhésion. Une série d’œuvres numériques a été réalisée en partenariat avec l’artiste Slimesunday. Le premier drop NFT de Playboy, Liquid Summer, est sorti au printemps 2021.