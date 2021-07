PlayDapp a augmenté de 270% en 7 jours : comment et où l’acheter

in

Une crypto-monnaie a attiré l’attention des investisseurs en réalisant d’énormes profits au cours des 7 derniers jours. Au cours des 7 derniers jours, la pièce PlayDapp a augmenté de 272% suite à son association avec les NFT, qui prennent d’assaut l’industrie de la crypto-monnaie.

Le but de cet article est de discuter brièvement de ce qu’est la pièce PlayDapp, de son fonctionnement, de la manière et de l’endroit où vous pouvez l’acheter. Notre équipe d’experts a préparé cet article pour aider les investisseurs comme vous à en savoir plus sur cette crypto-monnaie qui présente de si belles perspectives d’investissement.

Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur le jeton PlayDapp, en commençant par comment et où l’acheter en ligne.

Comment et où acheter des pièces PlayDapp en ligne

Si vous vous demandez où et comment acheter des pièces PlayDapp, vous êtes au bon endroit. Trouvez simplement un échange digne de confiance, ouvrez un compte avec eux et déposez des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces PlayDapp que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, ce sont quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces PlayDapp.

Quelle est la devise PlayDapp ?

La pièce PlayDapp (PLA) est la crypto-monnaie native utilisée dans la Blockchain PlayDapp. Si vous n’êtes pas familier avec ce qu’est cette blockchain, il s’agit d’une plate-forme de jeu qui permet aux joueurs des différents jeux répertoriés d’acheter divers personnages du jeu sous forme de crypto-monnaies qui peuvent ensuite être échangées dans les jeux ou sur le marché C2C. blockchain.

L’objectif principal de PlayDapp est de permettre aux joueurs de bénéficier des crypto-monnaies en fournissant une plate-forme blockchain aux développeurs dApp pour publier des jeux auxquels les utilisateurs peuvent jouer tout en participant aux crypto-monnaies.

Certains des jeux de la plate-forme peuvent être joués sur le Web, tandis que d’autres nécessitent que les utilisateurs les téléchargent à partir de la boutique Galaxy et de Goggle play.

Dois-je acheter la pièce PlayDapp aujourd’hui ?

Si vous êtes prêt à investir dans une crypto-monnaie indexée sur NFT et dont la valeur a augmenté de 272,3% au cours des sept derniers jours, alors la pièce PlayDapp est faite pour vous.

Cependant, vous devez être conscient du fait que l’achat de crypto-monnaies peut être très risqué et que les gros acheteurs peuvent être désireux de vendre leur devise à profit afin que le sentiment puisse passer de haussier à baissier, provoquant une baisse du marché. et imprévisible.

Prévision du prix des pièces PlayDapp

Il est difficile de fournir une prévision de prix PlayDapp décisive en raison de la nature volatile des prix des crypto-monnaies. Cependant, il est important de noter que le prix de la pièce est passé de 0,2105 $ le 28 juillet à son prix actuel de 0,6527 $ le 30 juillet, ce qui est un mouvement de prix assez important, bien que de tels mouvements soient possibles sur le marché des crypto-monnaies.

Couverture des réseaux sociaux PlayDapp

