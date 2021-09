PlayerUnknown créant des mondes géants dans Prologue et Artemis

Brendan “PlayerUnknown” Greene, le créateur de PlayerUnknown’s Battlegrounds, a récemment été interviewé par GamesBeat et a parlé de ses plans pour l’avenir, qui incluent l’incorporation de grands mondes générés de manière procédurale dans la conception de jeux. Cela commence par la démo technique Prologue, qui, espérons-le, mènera au projet Artemis encore plus grand.

Le prologue fait référence à une démonstration technologique à un joueur dans un monde de 64 km sur 64 km modélisé à partir des forêts d’Europe et capable de simuler des caractéristiques du monde réel telles que les mines de charbon telles qu’elles apparaîtraient dans le monde réel jusqu’à l’échelle . Les joueurs seraient jetés dans ce monde et invités à survivre. La monétisation consisterait à payer ce que vous voulez, mais l’objectif ultime est de pousser la technologie plus loin qu’on ne le pense possible.

L’objectif n’est pas seulement de créer un espace plus grand que jamais auparavant, mais de créer un écosystème crédible et dynamique. “Red Dead Redemption est fantastique, mais ce n’est qu’un tas de scripts”, déclare Greene. « Vous allez tuer tous les ours d’une région, partez, revenez, et ils reviennent tous. Je veux avoir une vie significative dans le monde. Si vous tuez tous les ours d’une région, peut-être que la population de cerfs explosera.

Tout cela mène au projet Artemis, une expérience encore plus grande qui, espère Greene, sera capable de créer un monde de la taille d’une planète réelle, avec différents biomes et faune. Il espère que le monde sera suffisamment convaincant pour que les joueurs construisent des villes et des cultures entières. “Nous voulons donner aux gens un nouveau lieu de vie, car celui-ci a des problèmes.”

Que tout cela soit ou non un rêve en l’air, ou la prochaine frontière du jeu est à deviner, mais vous ne pouvez pas blâmer l’ambition affichée ici. Après tout, c’est le même gars qui a lancé la frénésie de la bataille royale il y a quelques années.