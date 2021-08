PlayerzPot étend son association avec Smriti Mandhana et Bhuvneshwar Kumar en tant qu’ambassadeurs de la marque

Playerzpot a été co-fondé par Yogesh Doiphode et Mitesh Gangar en 2015

La société de jeux fantastiques en ligne PlayerzPot a étendu son association avec Smriti Mandhana et Bhuvneshwar Kumar en tant qu’ambassadeurs de la marque. Dans le cadre de l’alliance continue, les deux joueurs mèneront une communication à 360 degrés à travers diverses campagnes et activités et feront la promotion de PlayerzPot sur leurs plateformes de médias sociaux. Avant une année bien remplie, la société a trouvé le duo Mandhana-Kumar comme la meilleure solution grâce à sa compréhension de l’ADN et de la culture de la société, a déclaré Sunil Yadav, PDG de PlayerzPot. La société attend avec impatience une autre année de collaboration fructueuse, a ajouté Yadav.

«Nous sommes fiers d’être témoins de la façon dont les deux se sont développés de plus en plus dans leur vie professionnelle et ont continué à rendre l’Inde fière sur les plateformes internationales de manière constante. L’année dernière a été l’une des nombreuses références pour nous aussi, nous avons assisté à une croissance 3X en termes de base d’utilisateurs et avons introduit plusieurs nouvelles offres et services sur l’application », a déclaré Yadav.

Il est intéressant d’assister à la croissance remarquable du jeu fantastique dans le pays, a déclaré Mandhana. Déclarant que la plate-forme a établi un lien fort avec les amateurs de sport, Mandhana a ajouté qu’elle avait maintenu le rythme grâce à des offres innovantes.

« La marque (PlayerzPot) n’a grandi qu’à partir du début de ce partenariat. La catégorie et l’entreprise donnent aux gens l’occasion de faire passer leur passion au niveau supérieur. C’est à la fois responsabilisant et divertissant les amateurs de sport », a commenté Kumar.

PlayerzPot a été co-fondé par Yogesh Doiphode et Mitesh Gangar en 2015. Avant l’IPL 2021, la plateforme avait dévoilé un tout nouveau logo et slogan, dans le cadre d’un exercice de rebranding. La campagne, lancée à l’époque, a entraîné une augmentation des téléchargements d’applications et du temps d’utilisation par session, a déclaré la société dans un communiqué. Avec son investissement dans la nouvelle identité et une campagne marketing agressive, la plateforme reste confiante pour augmenter sa popularité.

