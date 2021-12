Playfit Strength : un poignet élégant et rapide

Il peut fonctionner sans problème jusqu’à cinq jours après avoir été chargé à 100 % en une seule fois.

Vous pensez qu’il est temps de mettre à niveau votre montre traditionnelle en ajoutant des applications et des notifications à votre poignet ? Après les écouteurs et les tour de cou sans fil, Play, basé à Gurgaon, co-fondé par Vikas Jain (co-fondateur de Micromax) en 2019 avec son ami d’école Sandeep Banga, a fait une incursion dans un autre segment de marché en vogue : les montres intelligentes. Intégrées à des fonctionnalités avancées et à de superbes designs, les nouvelles montres intelligentes de la société, Playfit Slim et Playfit Strength, sont au prix de 3 999 Rs et 4 999 Rs respectivement et plairont sûrement à la génération Y et à la génération Z.

Les deux modèles de montres intelligentes sont équipés de fonctionnalités telles qu’un écran tactile complet, une protection contre l’eau et la poussière, plusieurs modes sportifs, un moniteur de fréquence cardiaque et de fitness, un moniteur de sommeil et de SpO2, etc. acier inoxydable brillant pour le cadran rond et une structure de corps composite en polycarbonate et acrylonitrile butadiène styrène qui offre de bonnes propriétés mécaniques et une aptitude au traitement élevée, offrant ainsi des propriétés de résistance à la chaleur. Il est robuste, robuste et est intégré à un écran tactile complet de 1,28 pouces. L’appareil dispose également d’une commutation dans le plan avec une résolution de 240 x 240.

Le Playfit Strength propose plusieurs modes sportifs, un suivi de la fréquence cardiaque 24h / 24, une queue de remise en forme, des fonctions de surveillance du sommeil, un superviseur SpO2, un suivi de la santé des femmes spécialement conçu et une alerte d’inactivité vigilante. Ce sont des fonctionnalités extrêmement utiles qui font de cet appareil portable un appareil idéal pour promouvoir vos activités de santé et de remise en forme. La montre intelligente a une durée de fonctionnement allant jusqu’à cinq jours (même avec la fonction d’appel Bluetooth) avec une capacité de veille de sept jours. Il peut fonctionner sans problème jusqu’à cinq jours après avoir été chargé à 100 % en une seule fois.

Ce n’est pas tout, les utilisateurs peuvent accepter ou refuser des appels, vérifier les enregistrements d’appels ou utiliser les claviers de numérotation, contrôler les choix de musique, les alarmes, prendre des photos à distance et lire les messages facilement. En fait, vous pouvez également utiliser ce portable intelligent pour localiser leur téléphone.

Dans l’ensemble, le Playfit Strength est conçu de manière attrayante, riche en fonctionnalités et à un prix juste.

Prix ​​public estimé : Rs 4 999

