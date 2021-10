Playlist de musique d’événement Unleashed maintenant disponible sur Apple Music

Si vous avez apprécié la musique de l’événement Unleashed d’hier, vous pouvez maintenant l’écouter en tant que liste de lecture Apple Music. Brahm Shank de TechRndr a dressé la liste…

Si vous voulez juste écouter les morceaux, vous pouvez le faire ici. Mais si vous souhaitez rechercher des chansons en particulier, Shank a un fil Twitter où il donne des références aux vidéos ou aux segments dans lesquels elles sont apparues.

Par exemple:

L’une des surprises de l’événement d’hier a été le lancement d’un nouveau niveau Apple Music : un forfait vocal, au prix de 4,99 $/mois.

Avec le nouveau « Voice Plan », les gens s’appuieront sur Siri pour écouter des chansons sur le service. Pour 4,99 $, les abonnés auront accès à 90 millions de chansons, à des dizaines de milliers de listes de lecture et à des stations sur tous leurs appareils Apple.

« Apple Music et Siri sont des partenaires naturels et travaillent déjà ensemble de manière transparente », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats. « Avec Siri activement utilisé sur des centaines de millions d’appareils dans le monde, nous sommes ravis d’ajouter ce nouveau plan qui offre une expérience musicale sans effort simplement en utilisant votre voix et rend Apple Music accessible à encore plus de personnes dans le monde. »

Selon Apple, les utilisateurs peuvent s’abonner au forfait vocal via Siri en disant « Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice » ou en s’inscrivant via l’application Musique. Une fois abonnés au forfait Apple Music Voice, les utilisateurs peuvent demander que la musique soit lue sur tous leurs appareils compatibles Siri, y compris HomePod mini, AirPods, iPhone ou tout autre appareil Apple, et lorsqu’ils utilisent CarPlay.