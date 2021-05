Playoff Daily Fantasy Cheat Sheet pour aujourd’hui, 5/27 ⋆ .

Les Playoffs NBA sont en cours! Awesemo continuera à vous apporter nos feuilles de triche NBA Yahoo DFS tout au long des séries éliminatoires pour vous aider à éliminer l’ardoise de chaque jour. Les choix GRATUITS de NBA DFS pour Yahoo Basketball Fantasy sont directement basés sur les projections premium d’Awesemo pour le jeudi 27 mai. files d’attente de. Les Trail Blazers se dessinent comme une équipe de premier plan pour s’empiler contre les Nuggets dans les alignements quotidiens de basketball Fantasy sur Yahoo. Du point de vue des paris, leur jeu nous offre également le total de sur / sous le plus élevé de l’ardoise. Au début, la feuille de triche examine d’autres options intéressantes comme Deandre Ayton, plus quelques excellents jeux de valeur fantastiques quotidiens NBA Yahoo.

Écrasez vos concours NBA DFS avec les outils et les données du n ° 1 DFS Player

La feuille de triche Yahoo NBA DFS Playoff Picks

Dernier contenu NBA DFS

Outils NBA Premium pour 2020-21

Projections de points fantastiques NBA (Premium)

Nos projections de points fantastiques NBA DFS décomposent chaque élément de la performance projetée d’un joueur et synthétisent des milliers de points de données en une seule projection de points fantastiques facile à utiliser pour chaque joueur qui peut être utilisée comme référence pour les files d’attente de construction manuelle ou branchée sur un optimiseur pour créer des centaines de files d’attente en quelques secondes. La page de projections du joueur fournit également des données sous-jacentes, y compris les minutes de jeu attendues de chaque joueur, le taux d’utilisation et les ventilations pour chaque catégorie de score statistique (points, rebonds, passes, etc.).

Projections de propriété de la NBA (Premium)

Alors que la compétition devient de plus en plus sophistiquée, il est important de savoir qui sont les meilleurs joueurs et qui sont les meilleurs joueurs dont personne d’autre ne parle. Les projections de propriété vous donnent un aperçu de l’endroit où le «terrain» (les autres joueurs) va atterrir et comment vous pouvez vous éloigner des joueurs sur-détenus et ciblés pour vous donner l’avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour éliminer les grands GPP.

Classement NBA d’Awesemo (Express / Premium)

Le meilleur joueur DFS du monde publie son classement par lettre pour tous les joueurs de fantasy sur les ardoises du jour. Parfaites pour créer des alignements à la main ou pour les comparer à vos propres projections pour tester la précision, ces notes sont également présentées dans notre générateur de programmation.

Classements de propriété (Express / Premium)

Les classements de propriété d’Awesemo vous permettent de savoir à quel point un joueur est populaire par rapport aux autres joueurs à leur position en classant tous les joueurs par projection de propriété.

Le grand tableau d’Awesemo (Express / Premium)

Awesemo classe tous les meilleurs jeux de la liste du meilleur au pire en fonction de la projection et du salaire. Parfait pour quelqu’un qui souhaite créer une gamme de jeux d’argent.

Créateur de lineup NBA (Express / Premium)

Le Lineup Builder est l’outil parfait pour créer des files d’attente à la main. Équipé des classements et des projections de propriété exclusifs d’Awesemo, ainsi que des totaux, des correspondances et des informations de programmation implicites de Vegas, cet outil regroupe toutes les informations dont vous avez besoin pour créer votre meilleure programmation sur une seule page. Les alignements que vous créez sur cette page recevront à la fois un GPA basé sur les classements d’Awesemo et un classement centile à contre-courant pour évaluer si vos alignements GPP sont trop «crayeux».

Enquête Team Awesemo (Express / Premium)

Vous voulez savoir qui nos experts jouent en cash? Selon eux, qui sera le plus gros buste? Leur top contrarian NBA DFS joue? Nous vous avons couvert avec notre NOUVELLE enquête d’experts, où les meilleurs joueurs de DFS offrent leurs meilleurs choix NBA DFS sur l’ardoise et leurs fondus préférés également.

L’outil NBA Boom Bust (Premium)

Dans tous les sports DFS, comparer la force d’un joueur chaque jour à sa popularité est la clé du succès. En NBA, les corrélations entre les joueurs ont moins de valeur, de sorte que la force de chaque jeu peut être considérée individuellement. Pour chaque joueur, Awesemo calcule l’écart-type en fonction de divers facteurs et l’utilise pour calculer le plafond (performance du 75e centile), le plancher (performance du 25e centile) et la probabilité qu’ils échouent (ne respectant pas la valeur). ou boom (valeur plus 10 points). En combinant ces mesures, vous serez en mesure d’obtenir un avantage sur tout le monde en identifiant les joueurs sous-détenus ou sur-détenus.

Slack Chat (Express / Premium)

Avec tous nos analystes et la communauté DFS la plus passionnée au monde. Rejoignez-nous sur notre chaîne NBA Slack, où nous parlons de stratégie et de jeu (et parfois de files d’attente en transpiration) jusque tard dans la nuit.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article! Si vous appréciez cela libre et que vous souhaitez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux!

Vous recherchez plus de contenu de choix NBA DFS? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le basketball fantastique, des données, des fiches de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NBA DFS.