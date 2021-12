Playoff de football universitaire : paris Cincinnati-Alabama, Géorgie-Michigan

Les demi-finales des éliminatoires du football universitaire sont enfin arrivées alors que nous nous préparons à clôturer 2021. L’Alabama, le Michigan, la Géorgie et Cincinnati espèrent tous avoir la chance de jouer pour un titre, à partir d’aujourd’hui à 15 h 30 HE avec le Crimson Tide et Des oursons s’affrontent dans le bol de coton Goodyear Classic. Les Bulldogs et les Wolverines clôturent les choses à 19 h 30 HE dans le Capital One Orange Bowl.

Voyons comment parier les demi-finales, avec toutes les chances de Tipico Sportsbook.

4 Cincinnati contre 1 Alabama

Ce doit être l’un des affrontements les plus intrigants de l’histoire des demi-finales. Le pilier des séries éliminatoires, l’Alabama, affrontera Cincinnati, la première équipe du groupe des cinq à atteindre le CFP.

L’Alabama est avantagé de 14,5 points par rapport à son adversaire invaincu, bénéficiant non seulement de sa propre histoire récente en championnat, mais aussi de celle de sa conférence. La SEC pompe chaque année des prétendants au titre, tandis que l’AAC a enfin un représentant en séries éliminatoires après des rebuffades perçues du passé.

Le doute qui suit les équipes du Groupe des cinq lors des matchs contre des adversaires de Power 5 est ce qui rend la course de Cincinnati à 13-0 et une rencontre avec l’Alabama si intrigante, mais c’est probablement là que l’histoire de Ciderella se termine.

Les Bearcats accrochent leur chapeau à la défense, maintenant leurs adversaires à 16,1 points par match cette saison, à égalité avec le demi-finaliste du CFP, le Michigan, au quatrième rang de la division I. Ils ont terminé deuxièmes au pays pour les verges par la passe adverses par match, n’accordant que 168,3. Cependant, ils n’ont jamais vu un joueur du calibre du vainqueur de Heisman Bryce Young. Et sur la base de ce qu’il a pu faire contre la Géorgie dans le match pour le titre SEC, Cincinnati ne sera pas non plus un match.

Dans une conférence plus difficile, la Géorgie a terminé troisième pour les verges par la passe adverses par match, juste derrière Cincinnati avec 172,2. Et les Bulldogs ont mené la nation dans le score des adversaires, n’accordant que 9,5 points par match. De plus, la Géorgie a été plus dure contre la course. Pourtant, Young a réussi plus de 400 verges et trois touchés et a ajouté un autre touché au sol contre les Bulldogs.

Alors que la défense de Cincinnati aura les mains pleines avec lui, son attaque devra faire face à une défense Crimson Tide qui n’est pas en reste elle-même. Bien qu’elles ne soient pas dominantes comme l’ont été les défenses de l’Alabama dans le passé, elles n’ont accordé que 20 points par match cette saison et elles ont terminé parmi les quatre premières unités des verges au sol adverses par match. Si l’Alabama peut rendre Cincinnati unidimensionnel, cela met beaucoup de pression sur le quart-arrière Desmond Ridder pour qu’il fasse coup pour coup avec Young. C’est injuste de demander à qui que ce soit cette année.

Pari: Alabama -14,5

3 Géorgie contre 2 Michigan

Comme mentionné précédemment, le Michigan et la Géorgie possèdent de solides unités défensives, donc ce match se résumera à quelle attaque peut toujours percer pour des points.

L’affrontement entre l’attaque précipitée du Michigan – dirigée par les All-American Hassan Haskins et Blake Corum – et la défense précipitée de la Géorgie est une véritable bataille de forces. Si le match de la semaine 5 du Michigan contre la défense tout aussi solide du Wisconsin est une indication, la Géorgie sera en mesure de mettre Haskins en bouteille. Le Wisconsin l’a tenu à 47 verges en 19 courses. Et la prochaine meilleure défense de pointe que le Michigan a jouée, l’Iowa, a détenu 56 verges par Haskins en 17 courses.

Cependant, les Wolverines ont toujours marqué 38 et 42 points dans ces matchs, respectivement, et ont trouvé un moyen de gagner les deux. Ainsi, même si Haskins a du mal à trouver des voies, une défense dirigée par le finaliste de Heisman Aidan Hutchinson – et la capacité du quart Cade McNamara à limiter les erreurs – les maintient dans les matchs.

La Géorgie obtient un jeu de quart-arrière légèrement meilleur de Stetson Bennett, mais avec Hutchinson et David Ojabo qui se précipitent sur le quart-arrière, les Bulldogs voudront peut-être garder le ballon au sol autant que possible. Cela pourrait donner lieu à un match moins marqué, mais en fin de compte, la Géorgie aura plus d’opportunités de faire bouger les choses en attaque.

Si les Bulldogs peuvent forcer les revirements, celui-ci peut devenir incontrôlable. Mais le Michigan est l’une des meilleures équipes du pays à conserver le ballon, c’est donc davantage la Géorgie qui l’emporte dans un mordant des ongles.

Pari: Michigan +7,5

