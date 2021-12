Playoffs de football universitaire : l’Alabama, le Michigan, la Géorgie et Cincinnati dans le top 4

Les éliminatoires du football universitaire mettront en vedette l’Alabama, le Michigan, la Géorgie et Cincinnati, a révélé dimanche le comité de sélection.

Le n°1 de l’Alabama affrontera le n°4 Cincinnati et le n°2 le Michigan affrontera le n°3 la Géorgie. Les demi-finales débuteront le 31 décembre avec le championnat national le 10 janvier.

Le classement final a été publié après les matchs de championnat de la conférence, samedi. L’Alabama a battu une équipe de Géorgie invaincue pour remporter la SEC, le Michigan a battu l’Iowa pour remporter le titre Big Ten et Cincinnati est resté invaincu dans sa victoire de l’AAC sur Houston.

Notre Dame et Ohio State ont été classés respectivement 5e et 6e.

L’Alabama était même sur le point de se qualifier pour les séries éliminatoires cette saison après avoir perdu contre Texas A&M au cours de l’année et avoir participé au match pour le titre SEC contre une équipe dominante de Géorgie. Derrière une performance incroyable de Bryce Young, l’Alabama a pu battre la Géorgie.

Nick Saban a remercié les sceptiques pour leur soi-disant « poison aux rats ».

L’arrière défensif de l’Alabama Jordan Battle (9) célèbre son interception et son touché contre la Géorgie lors de la seconde moitié du match de football universitaire de la NCAA du championnat de la Conférence du Sud-Est, le samedi 4 décembre 2021, à Atlanta. (Photo AP/Brynn Anderson)

« Je pense que ce que ces gars voulaient vraiment gagner, c’était plus de respect », a déclaré le légendaire entraîneur de football universitaire via ESPN. « Pas seulement le fait qu’ils étaient des outsiders, parce que je pense que nous avions un immense respect pour Georgia, leur équipe et ce qu’ils ont accompli. Mais vous nous avez donné beaucoup de poison à rat vraiment positif. Le poison à rat que vous donnez habituellement nous est généralement fatal, mais la mort-aux-rats que vous avez distribuée cette semaine était délicieuse. »

L’Alabama a remporté le championnat national à l’époque des éliminatoires du football universitaire à trois reprises. La version 2022 des séries éliminatoires de football universitaire sera leur septième apparition.

Le Michigan a finalement percé et remporté le championnat Big Ten et participera pour la première fois aux éliminatoires du football universitaire. Jim Harbaugh a rallié son équipe à un titre de conférence même après avoir subi une défaite contre Michigan State. Désormais, un championnat national est en jeu.

L’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, célèbre avec son équipe après le match de football universitaire du championnat Big Ten de la NCAA contre l’Iowa, le samedi 4 décembre 2021, à Indianapolis. Le Michigan a gagné 42-3. (AP Photo/AJ Mât)

« Nous avons défié toutes les attentes », a déclaré Aidan Hutchinson après la victoire. « Personne n’a jamais pensé que nous pouvions faire ça, surtout cette saison et nous l’avons fait – de manière dominante. »

La Géorgie entrera même après avoir perdu contre l’Alabama dans le match pour le titre SEC. Les Bulldogs ont dominé presque tous les adversaires qu’ils ont affrontés et ont été n ° 1 du classement AP pendant la majeure partie de la saison.

Le quart-arrière géorgien Stetson Bennett (13) appelle audiblement contre l’Alabama lors de la première moitié du match de football universitaire de la NCAA du championnat de la Conférence du Sud-Est, le samedi 4 décembre 2021, à Atlanta. (Photo AP/John Bazemore)

La défense de la Géorgie semblait dominante jusqu’à ce qu’elle soit exposée par le Crimson Tide. Kirby Smart devra recentrer l’équipe et se préparer pour une course au championnat national. Les Bulldogs n’ont participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires et ont finalement perdu contre l’Alabama dans le championnat national.

Cincinnati devient la première équipe du groupe des cinq à se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire. Les Bearcats ont terminé la saison invaincus et ont une victoire sur Notre Dame pour compléter leur curriculum vitae.

Bryon Threats (10) de Cincinnati célèbre après avoir battu Houston lors du match de football universitaire NCAA du championnat de l’American Athletic Conference le samedi 4 décembre 2021 à Cincinnati. (Photo AP/Jeff Dean)

« La déclaration retentissante est ce que nous avons fait sur ce terrain de football. Personne ne va nous appeler et nous demander ce que nous pensons. Je ne pense pas qu’on puisse refuser cette opportunité à ces gars. Ce serait dommage », a déclaré l’entraîneur de Cincinnati, Luke Fickell. .