Playoffs NBA 2021: équipes, nul, bracket, dates, matchs et résultats

Les éliminatoires NBA 2021 Ils ont déjà une forme presque, presque définitive après deux jours de la nouvelle pièce. À l’Est, les Celtics contrôlaient les Wizards et prenaient la septième place. Et dans l’Ouest, et après un match formidable, les Lakers sont septièmes après avoir battu les Warriors. Maintenant, ils joueront contre les Phoenix Suns.

Les huitièmes places restent à décider, les équipes qui joueront contre les Philadelphia 76ers et l’Utah Jazz: à l’Est il viendra des Washington Wizards-Indiana Pacers, à l’Ouest les Golden State Warriors-Memphis Grizzlies. Avec cet astérisque en attente pour compléter définitivement le tableau, le reste des tours de qualification et les horaires dans lesquels les matches seront disputés sont déjà connus.

JOUER À LA CONFÉRENCE DE L’EST

(7) BOSTON CELTICS 118- (8) WASHINGTON WIZARDS 100

(9) INDIANA PACERS 144- (10) CHARLOTTE HORNETS 117

(8) WASHINGTON WIZARDS- (9) INDIANA PACERS: Du jeudi 20 au vendredi 21 mai, 02h00 heure espagnole

JOUER À LA CONFÉRENCE DE L’OUEST

(7) LOS ANGELES LAKERS 103- (8) G.ST. GUERRIERS 100

(9) MEMPHIS GRIZZLIES 100- (10) S.ANT. Éperons 96

(8) G.ST. GUERRIERS-MEMPHIS GRIZZLIES: Du vendredi 21 au samedi 22 mai, 03h00 heure espagnole

CONFÉRENCE DES PLAYOFFS EAST

(1) PHILA. 76ERS- (8) ÉTAIT. WIZARDS / IND. PACERS

Match 1: Sixers-Wizards / Pacers, dimanche 23 mai, 19h00 (heure espagnole)

Match 2: Sixers-Wizards / Pacers, nuit du mercredi 26 au jeudi 27, 01h00

Match 3: Wizards / Pacers-Sixers, samedi 29, heure à déterminer

Match 4: Wizards / Pacers-Sixers, lundi 31, heure à déterminer

Match 5: Sixers-Wizards / Pacers, mercredi 2 juin, heure à déterminer *

Match 6: Wizards / Pacers-Sixers, vendredi 4, à déterminer *

Match 7: Sixers-Wizards / Pacers, dimanche 6, à déterminer *

* Si nécessaire

(4) NEW YORK KNICKS- (5) ATLANTA HAWKS (5)

Match 1: Knicks-Hawks, du dimanche 23 au lundi 24, 01h00 (heure espagnole)

Match 2: Knicks-Hawks, du mercredi 26 au jeudi 27, 01h30

Match 3: Hawks-Knicks, du vendredi 28 au samedi 29, 01h00

Match 4: Hawks-Knicks, dimanche 30, 19 h 00

Match 5: Knicks-Hawks, mercredi 2 juin, heure à déterminer *

Match 6: Hawks-Knicks, vendredi 4 juin, à déterminer *

Match 7: Knicks-Hawks, dimanche 6 juin, à déterminer *

* Si nécessaire

(2) FILETS BROOKLYN- (7) BOSTON CELTICS

Match 1: Nets-Celtics, du samedi 22 mai au dimanche 23, 02h00 heure espagnole

Match 2: Nets-Celtics, du mardi 25 au mercredi 26, 01h30

Match 3: Celtics-Nets, du vendredi 28 au samedi 29, 02h30

Match 4: Celtics-Nets, dimanche 30 au lundi 31, 01h00

Match 5: Nets-Celtics, mardi 1er juin, heure à déterminer *

Match 6: Celtics-Nets, jeudi 3 juin, à déterminer *

Match 7: Nets-Celtics, samedi 5 juin, à déterminer *

* Si nécessaire

(3) BUCKS MILWAUKEE- (6) MIAMI HEAT

Match 1: Bucks-Heat, samedi 22 mai, 20 h 00 heure espagnole

Match 2: Bucks-Heat, du lundi 24 au mardi 25, 01h30

Match 3: Heat-Bucks, du jeudi 27 au vendredi 28, 01h30

Match 4: Heat-Bucks, du samedi 29 au dimanche 30, 01h30

Match 5: Bucks-Heat, jeudi 1er juin, heure à déterminer *

Match 6: Heat-Bucks, jeudi 3, à déterminer *

Match 7: Bucks-Heat, samedi 5, à déterminer *

* Si nécessaire

CONFÉRENCE PLAYOFFS WEST

(1) UTAH JAZZ- (8) GS WARRIORS / MEM. GRIZZLIES

Match 1: Jazz-Warriors / Grizzlies, dimanche 23 au lundi 24 mai, 03h30 heure espagnole

Match 2: Jazz-Warriors / Grizzlies, du mercredi 26 au jeudi 27, 04h00

Match 3: Warriors / Grizzlies-Jazz, samedi 29, heure à déterminer

Match 4: Warriors / Grizzlies-Jazz, lundi 31, à déterminer

Match 5: Jazz-Warriors / Grizzlies, mercredi 2, à déterminer *

Match 6: Warriors / Grizzlies-Jazz, vendredi 4, à déterminer *

Match 7: Jazz-Warriors / Grizzlies, dimanche 6, à déterminer *

* Si nécessaire

(4) LOS ANGELES CLIPPERS- (5) DALLAS MAVERICKS

Match 1: Clippers-Mavericks, samedi 22 mai, 22h30 heure espagnole

Match 2: Clippers-Mavericks, du mardi 25 au mercredi 26, 04h30

Match 3: Mavericks-Clippers, du vendredi 28 au samedi 29, 03h30

Match 4: Mavericks-Clippers, dimanche 30 au lundi 31, 03h30

Match 5: Clippers-Mavericks, mercredi 2 juin, heure à déterminer *

Match 6: Mavericks-Clippers, vendredi 4, heure à déterminer *

Match 7: Clippers-Mavericks, dimanche 6, heure à déterminer *

* Si nécessaire

(2) PHOENIX SUNS- (7) LOS ANGELES LAKERS

Match 1: Suns-Lakers, dimanche 23 mai, 21h30 heure espagnole

Match 2: Suns-Lakers, du mardi 25 au mercredi 26, 04h00

Match 3: Lakers-Suns, du jeudi 27 au vendredi 28, 04h00

Match 4: Lakers-Suns, dimanche 30, 21h00

Match 5: Suns-Lakers, mardi 1er juin, heure à déterminer *

Match 6: Lakers-Suns, jeudi 3, à déterminer *

Match 7: Suns-Lakers, samedi 5, à déterminer *

* Si nécessaire

(3) DENVER NUGGETS- (6) P. BLAZERS DE TRAIL

Match 1: Nuggets-Blazers, du samedi 22 au dimanche 23 mai, 04h30 heure espagnole

Match 2: Nuggets-Blazers, du lundi 24 au mardi 25, 04h00

Match 3: Blazers-Nuggets, du jeudi 27 au vendredi 28, 04h30

Match 4: Blazers-Nuggets, samedi 29, 22h00

Match 5: Nuggets-Blazers, mardi 1er juin, heure à déterminer *

Match 6: Blazers-Nuggets, jeudi 3, à déterminer *

Match 7: Nuggets-Blazers, samedi 5, à déterminer *

* Si nécessaire